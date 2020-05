Ministrul Mediului, în vizită pe insula Belina: 'Am găsit un complex de protocol, retras de ochii lumii, destinat unor privilegiați din PSD'

"După doi ani de tergiversări, preluarea insulei Belina și a Brațului Pavel de către stat este aproape finalizată. Astăzi am fost pentru prima dată pe insula Belina, unde am găsit un complex de protocol, retras de ochii lumii, destinat unor privilegiați din PSD. Pe lângă heliport era o unitate de cazare și tot felul de anexe. Au construit ilegal, fără autorizație de construcție. Tot. Clădirile vor fi inspectate tehnic, iar în urma unei analize pe care o vom face cu colegii de ANAR vom lua o decizie cu privire la destinația viitoare a acestei zone. (...) Are un potențial turistic ridicat”, a declarat Alexe într-un interviu pentru Digi 24.

Premierul Ludovic Orban a anunțat, vineri, că insula Belina va intra în administrarea Apelor Române, după ce a fost preluată de la Consiliul Județean Teleorman, care o închiriase companiei Teldrum despre care se presupune că este controlată de Liviu Dragnea.