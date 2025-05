Revoltă și deznădejde la Praid: Ne simțim batjocoriți și înșelați. Vom avea un Praid cu străzi goale

Un alt localnic cataloghează drept "poveşti" informaţiile că mina va fi salvată şi va deveni punctul de atracţie al Europei. Foto: Agerpres

Dezastrul produs la Salina Praid, care a fost inundată de apele pârâului Corund, a adus în pitoreasca localitate harghiteană foarte multă tristeţe, revoltă şi deznădejde. Sute de localnici s-au adunat sâmbătă în faţa intrării în mină şi apoi la sediul administrativ al salinei pentru a primi răspunsuri de la autorităţi, întrucât aflaseră că preşedintele Nicuşor Dan vizitează zona, alături de mai mulţi miniştri. "Salina face parte din viaţa mea. Eu m-am născut aici. [...] Am fost foarte trist când am auzit ce s-a întâmplat", a spus un bărbat care locuieşte în Odorheiu Secuiesc, scrie Agerpres.



"Am venit ca să primim informaţii corecte de la Preşedinte sau de la oricine. Pentru că sunt foarte multe zvonuri şi trebuie să ştim corect ce se întâmplă. Că mina e plină cu apă şi ştim că celelalte mine care s-au umplut cu apă s-au surpat. Şi ne e teamă că se va prăbuşi. Salina face parte din viaţa mea. Eu m-am născut aici, tatăl meu şi bunicul meu au lucrat în mină şi am fost foarte trist când am auzit ce s-a întâmplat", a declarat pentru Agerpres un bărbat care locuieşte în Odorheiu Secuiesc, dar care vine frecvent la casa părintească din Praid.



El crede că oamenii trebuie să spere în continuare că mina va putea fi salvată şi şi-a exprimat încrederea că toate forurile de decizie vor face tot posibilul pentru a repara ceea ce s-a întâmplat. O proprietară de pensiune mărturiseşte, cu lacrimi în ochi, că se simte batjocorită şi înşelată de cei care ar fi trebuit să-şi facă treaba pentru a nu se ajunge la o astfel de situaţie. Ea spune că a investit şi a trăit permanent cu neliniştea că se poate întâmpla ceva cu salina.



"Ne simţim batjocoriţi şi înşelaţi. Sunt din Praid, am o pensiune, am lucrat toată ziua să am această pensiune şi acum, cum o să fie mai departe? Sunt foarte tristă şi mă simt batjocorită şi înşelată de oameni în care am avut încredere. Fiindcă dacă eu am lucrat şi mi-am făcut treaba mea, m-am gândit că şi alţii îşi fac treaba. Şi cu gândul acesta am trăit, dar şi cu neliniştea. Ştiam că ceva nu e în regulă la salină, fiindcă nimeni n-a putut să ne spună nimic. Doar atât: oare până când funcţionează salina? Şi gândul acesta m-a urmărit atunci când am făcut investiţia, era un pic de nesiguranţă", a spus femeia.



Aceasta a adăugat că s-a născut în Praid, strămoşii ei se află aici şi a simţit o tristeţe profundă când a auzit că salina a fost inundată.



"Nu am o speranţă întemeiată că va fi salvată, dar aşteptăm de la Guvern un ajutor. Să nu ne lase fără muncă, să nu ne lase şi să fim nevoiţi să părăsim satul natal, regiunea, Secuimea. Vrem să lucrăm şi dacă nu putem lucra, atunci nu au sens vieţile noastre", a adăugat femeia.



O altă proprietară de pensiune vorbeşte despre suferinţa oamenilor şi despre faptul că nu vede o ieşire din această situaţie.



"Salina este principala vedetă a regiunii. Mai sunt şi pârâurile şi munţii de sare, dar salina e vedeta. Noi am construit acum zece ani o pensiune aici, suntem pensionari şi absolut tot venitul care este vine de la salina Praid. Luminiţa de la capătul tunelului, cel puţin din punctul meu de vedere, nu prea o văd. Promisiuni sunt, dar promisiuni sunt întotdeauna. Acum să vedem. Oricum toată lumea de aici are de suferit, minerii, săracii, care au rămas fără locuri de muncă şi turismul, şi restaurantele şi toate (...). Vom fi mai rău ca la pandemie. Un Praid cu străzi goale", a spus ea.



Un alt localnic cataloghează drept "poveşti" informaţiile că mina va fi salvată şi va deveni punctul de atracţie al Europei.



"M-am născut aici, am crescut cu salina. Dar acum aşa cred, că despre salină trebuie să vorbim la trecut. A fost. Nu cred că vor face ceva să o poată salva. Nu cred că mai poată fi salvată. Ce spun ei sunt poveşti", a afirmat bărbatul.



Un fost miner mărturiseşte că joi, 29 iunie, la ora 12:00, a aflat de la foştii colegi că lupta a fost pierdută şi salina este inundată. Acestuia i se opresc cuvintele în gât şi spune că minerii au făcut tot posibilul, că s-au luptat, dar nu s-a mai putut face nimic şi acum nu mai vede nicio speranţă.



"Plângem ziua, plângem noaptea, parcă nu vedem nicio speranţă. Se ştia de mult despre problemele acestea, dar nu s-a făcut tot ce trebuia să se evite dezastrul. Anul trecut, când au fost probleme, minerii ar fi fost de acord să nu lucreze un an, dar măcar să ştie că se salvează salina şi vor avea un viitor. Dar s-au grăbit, repede, pentru bani, să o redeschidă. Acum pare că nu mai avem un viitor", a arătat bărbatul.



Un alt bărbat a venit din Sovata ca să-şi facă stocuri de sare, pentru că ştie că aceasta "se va pierde" şi spune că se simte neputincios pentru că nu poate face nimic, dar şi frustrat pentru că cei care ştiau de pericolele care ameninţau salina Praid nu au făcut nimic pentru a preveni această tragedie.



"În 2007, la o conferinţă din Italia, s-a făcut o prezentare despre pericolele care ameninţă Salina Praid. Deci, toată lumea era conştientă de acest lucru, era, practic, o chestiune de timp. Al doilea lucru, din câte ştiu, anul trecut, deci numai anul trecut, profitul Salinei Praid a fost de cel puţin 200 de milioane de lei. Deci, banii au existat, toată lumea era conştientă. De ce nu au făcut nimic, de ce au lăsat să se piardă o aşa frumuseţe? De pe timpul romanilor există aici Salina Praid. Cred că ar trebui făcut o investigaţie, cred că cineva trebuie să-şi asume responsabilitatea", a declarat bărbatul pentru Agerpres.



Sutele de oameni adunaţi ca să primească răspunsuri stau cu ochii spre curtea salinei, acolo unde preşedintele României, Nicuşor Dan, după ce a participat la o şedinţă de lucru şi apoi a mers pe teren, în zona unde apele pârâului Corund au inundat salina, a susţinut o conferinţă de presă.



Şeful statului a spus că este o situaţia gravă, care putea fi prevenită şi a declarat că i-a solicitat premierului să trimită Corpul de Control la Praid, pentru a se stabili care sunt vinovaţii.



El a prezentat şi măsurile pe termen scurt care urmează să se ia, şi anume, realizarea unui bypass, adică o conductă care să preia cursul de apă care permeabilizează solul ce ajunge în salină, apoi pomparea controlată, în anumite limite, a apei din subteran şi realizarea unui studiu care să stabilească dacă va putea fi salvată toată salina sau doar partea turistică.



Preşedintele a vorbit şi despre măsurile compensatorii care vor fi stabilite pentru muncitori, dar şi pentru antreprenorii din turism care au avut de suferit în urma închiderii salinei. După declaraţiile de presă, Nicuşor Dan a avut o întâlnire cu localnicii şi antreprenorii din turism, în Casa de Cultură din localitate, şi le-a prezentat situaţia, i-a ascultat şi le-a răspuns la întrebări.



"În 2025, cu tehnologia de astăzi, cum de credeţi că a fost posibil aşa ceva?", l-a întrebat pe Nicuşor Dan un tânăr din Praid iar şeful statului a răspuns: "Tehnologia este, neglijenţă a fost".



Alături de preşedinte, pe scena Casei de Cultură s-a aflat şi liderul UDMR, Kelemen Hunor, care le-a spus oamenilor că va fi trimis Corpul de Control al premierului, pentru a stabili responsabilităţile şi a punctat că "acest caz nu poate să se încheie fără consecinţe".



După plecarea preşedintelui, şedinţa a continuat. Cei care au răspuns întrebărilor au fost ministrul Economiei, Bogdan Ivan, cel al Finanţelor, Tanczos Barna, dar şi responsabilii Salrom, ai Apelor Române şi reprezentanţii autorităţile locale.



Mulţi dintre oameni s-au plâns că nimeni nu a comunicat cu ei timp de trei săptămâni, de când au început problemele. Drept urmare, ministrul Economiei, Bogdan Ivan, a anunţat că secretarul de stat Flavius Nedelcea va veni la Praid, va supraveghea lucrările şi va comunica permanent cu oamenii.



Ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, a dat asigurări că oamenii din Praid nu vor rămâne singuri şi a vorbit despre pachetul de ajutor financiar oferit atât angajaţilor Salrom, cât şi micilor întreprinzători afectaţi de închiderea salinei.



Într-o declaraţie de presă, Tanczos s-a referit şi la lucrările care urmează să fie efectuate, dar şi la ceea ce s-a întâmplat în trecut, când s-au tot alocat bani pentru a rezolva probleme, dar fie nu au fost suficiente fonduri, fie nu s-a găsit o soluţie destul de bună ori nu s-a tratat cu maximă seriozitate riscul care exista acolo, arătând că lucrările au fost blocate şi de reglementări de mediu, de încercările de a proteja castorii din zonă, în loc să protejeze cetăţenii şi să evite o asemenea tragedie. Tanczos consideră că ceea ce s-a întâmplat la Praid a fost "o iresponsabilitate crasă (n.r. - ale cărui caractere negative sunt sub orice limită)".



După ce au încercat să afle răspunsuri la întrebarea "ce va fi cu noi?" şi au aflat că nu există zone cu risc major de surpare, oamenii au ieşit din Casa de Cultură, unii liniştiţi, dar cei mai mulţi resemnaţi.



Sunt de părere că autorităţile le spun doar ce vor să audă, dar că cel mai bine ar fi să-şi vadă viitorul fără salină şi să o ia de la zero.



"Ei ne spun ceea ce vrem noi să auzim, să vedem ce se întâmplă în zilele următoare. Speranţă ca să deschidă salina avem 0,01%. Eu cred că nu se poate. Cum a fost în vremea salinei nu va mai fi niciodată. Dar se poate supravieţui fără salină. Praidul este o comună cu o locaţie bună, avem Sovata, Corund, peisaje frumoase, avem Bucin, avem zăpadă, avem şi apă sărată, se poate trăi. Încet, încet trebuie să pornim de la zero şi să ajungem unde putem să ajungem. Trebuie să lăsăm salina la o parte", a spus, cu lacrimi în ochi, un localnic.