Noi modificări la Codul Rutier. Cum se redobândește permisul de conducere anulat

Condițiile în care persoanele cu permis de conducere anulat se pot prezenta la examen pentru obținerea unui nou astfel de document au fost clarificate într-un proiect de ordonanță pentru modificarea Codului Rutier, aflat în atenția Guvernului.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Persoana care nu deține permis de conducere și a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la art. 334, art. 335 alin. (1), art. 336, art. 337, art. 338 alin. (1) și art. 339 alin. (2), (3) și (4) din Codul penal sau pentru o infracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie, precum și persoana al cărei permis de conducere a fost anulat în condițiile art. 114 alin. (1) lit. a) – d) sau ale art. 115 alin. (1) au dreptul de a se prezenta la examen pentru obţinerea permisului de conducere, respectiv pentru obținerea unui nou permis de conducere, după caz, dacă a intervenit una dintre situaţiile următoare:

a) au trecut 6 luni de la data executării pedepsei amenzii sau a pedepsei în regim de privare de libertate

b) a trecut un an de la data graţierii totale ori a restului de pedeapsă, de la data a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau de la data împlinirii termenului prescripției executării pedepsei;

c) a intervenit amnistia

d) interzicerea dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanţă prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal, a expirat sau a fost revocată

e) a intervenit reabilitarea.

Citeşte şi: Cât durează şcoala de şoferi în 2023

Modificări la Codul Rutier. Permisul de conducere internațional poate fi eliberat și de D.G.P.C.Î.

"Demersul legislativ vine în sprijinul cetățenilor care solicită acest document, fără ca aceștia să fie obligați să obțină PIC de la Automobil Club Român, în condițiile impuse și tarifele stabilite de către acesta. Pentru emiterea PIC, D.G.P.C.Î. are posibilitatea verificării autenticității și valabilității permisului de conducere național al solicitantului, aspecte care depășesc în prezent atribuțiile ACR.

Se vor stabili modalități de preluare/predare a documentelor întocmite cu ocazia emiterii PIC, prin intermediul Serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor. Nu se aduce atingere activității de emitere a acestuia de către asociațiile autorizate în acest scop p, activitatea desfășurându-se în paralel de către ambele tipuri de entități”, se arată în proiectul citat de alba24.ro.

Modificări la Codul Rutier. Amenzi date de polițiști

Ofițerii și agenții de poliție din cadrul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor pot constata contravențiile prevăzute de art. 100 alin. (1) pct. 4, art. 101 alin. (1) pct. 4, art. 102 alin. (1) pct. 4 și 8 din Codul Rutier și pot aplica sancțiunile contravenționale aferente acestor fapte, respectiv: