O profesoară din România a fost ucisă într-un mod șocant în Belgia, de fostul iubit. Poliția l-a găsit lângă ea, după câteva ore

Olivia Botuşan avea 36 ani şi fusese profesoară de limba franceză în Botoşani. Foto: Olivia Botusan / Facebook

O tânără mamă din Botoşani a fost executată de fostul iubit în Belgia. Aceasta fost împuşcată după ce a fost torturată mai multe ore. Doi copii, de 13 şi 3 ani, au rămas orfani, iar acum rudele şi apropiaţii s-au mobilizat pentru a-i aduce acasă, la Botoşani, trupul neînsufleţit.

Olivia Botuşan avea 36 ani şi fusese profesoară de limba franceză în Botoşani, dar renunţase pentru un alt vis şi emigrase în Belgia. Voia o viaţă mai bună pentru ea şi pentru copii.

"A fost împuşcată în torace, în piept, iar autopsia a constatat că înaintea împuşcăturii a fost maltratată, chinuită", a spus Alexandra Botuşan, sora Oliviei.

Viaţa Oliviei a fost curmată pe 19 mai, în Belgia. Principalul suspect, care a şi fost arestat pentru omor, este un român. Fostul ei iubit. Romică Costel Vitega are 42 de ani şi a mai avut probleme cu legea în Bruxelles.

"În momentul în care sora mea a fost găsită în apartamentul lui, el era acolo. Nu vă pot spune dacă a sunat el, dacă a fost zgomot şi s-au sesizat vecinii. Dar este şi un pic ciudat că ora decesului este 9 şi jumătate iar salvarea, poliţia au ajuns în jurul orei 1", a adăugat Alexandra.

"Parchetul din Bruxelles poate confirma că, la 19 mai, poliția a intervenit într-un apartament din Etterbeek, unde a găsit corpul fără viață al unei femei de 36 de ani", a declarat Martin François, purtătorul de cuvânt al Parchetului din Bruxelles.

"Sora mea a vrut să rupă legătura de nenumărate ori, dar constant ajungea să o facă să reia relaţia. În mod sigur el a omorât-o. Asta este clar", a mai spus Alexandra.

"Acum o lună am întrebat-o când vine acasa. Am vorbit si mi a spus ca momentan nu avea in plan", a spus o prietenă a Oliviei.

"Îşi iubea extraordinar de mult copiii, ca majoritatea mamelor. Încerca sa faca totul pentru ei", a adăugat alta.



Un băieţel în vârstă de 13 ani şi o fetiţă de 3 ani au rămas orfani. Comunitatea botoşăneană s-a mobilizat pentru a ajuta familia Oliviei să-i aducă sicriul în ţară.