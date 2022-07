Spovedania lui Jurma, după acuzaţiile aduse de Rafila: "Nu sunt 'cercetător ştiinţific'. Nu am nicio specializare medicală formală"

Nu este pentru prima oară când afirmaţiile lui Octavian Jurma privind gestionarea pandemiei deranjează oficialii responsabili. Nu este nici prima dată când se spune că Jurma nu este îndreptăţit să vorbească despre pandemie nefiind epidemiolog. Şi nici să i se ia în serios previziunile statistice privind evoluţia numărului de cazuri.

"...Fiecare e liber să spună ce dorește. Important e dacă este calificat să transmită astfel de informații publice și dacă informațiile pe care le-a transmis de-a lungul timpului sau adeverit.", a declarat Alexandru Rafila la Antena 3.

În replică, dr. Octavian Jurma a venit cu o spovedanie publică privind competenţele pe care le are.

"Pentru că în ultima vreme am apărut mai des la televiziuni şi în presă şi am fost numit în diverse moduri e important să precizez că: – sunt medic doctor: am absolvit Universitatea de Medicină cu titlul de Medic Doctor (M.D.) dar nu sunt clinician sau medic de laborator;

Am studii postuniversitare cu un premiu 1 pentru excelenţă şi multiple studii publicate în neuroştiinţe şi biologie moleculară în SUA, deci sunt cercetător în sensul minim al definiţiei termenului din dicţionar (DEX) – „1. Adj. Care cercetează. 2. S. m. şi f. Persoană care se ocupă cu cercetarea în domeniul ştiinţei sau al tehnicii; om de ştiinţă” – dar nu sunt „cercetător ştiinţific” în sensul administrativ al cuvântului; – studiez pandemia, dar nu sunt epidemiolog şi nici expert în sănătate publică;

Folosesc metode statistice şi algoritmice că sa studiez pandemia, dar nu sunt bio-statistician şi am predat 2 ani ca asistent universitar în SUA dar nu sunt profesor; – de fapt nu am nici o specializare medicală formală şi nici un titlu academic sau administrativ.", a scris Octavian Jurma pe pagina sa de Facebook.

Anterior, Octavian Jurma estimase că în această săptămână, "vom depăşi pragul de 10.000 de cazuri noi pe zi, cu 2 săptămâni mai devreme decât vârful anunţat în cel mai pesimist scenariu prezentat de guvern", fapt care s-a şi adeverit.