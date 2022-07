Răspunsul lui Alexandru Rafila pentru Octavian Jurma: "Important e dacă este calificat să transmită informaţii publice"

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a comentat, astăzi, în exclusivitate la Antena 3, postarea făcută pe Facebook de cercetătorul Octavian Jurma, care susţine în continuare că autorităţile nu gestionează cum ar trebui pandemia şi chiar minimizează apariţia valului şase de COVID-19.

Alexandru Rafila: "Important e dacă este calificat să transmită informaţii publice"

"Nu înțeleg cum e chestiunea asta, prevenția comportamentului preventiv. Nu prea are sens nici limba română. Nu vreau să fac comentarii, fiecare e liber să spună ce dorește. Important e dacă este calificat să transmită astfel de informații publice și dacă informațiile pe care le-a transmis de-a lungul timpului sau adeverit. Îmi aduc aminte de un meteorolog celebru din România, când eram eu copil și a fost o dată întrebat.

Ne spuneţi și nouă cât la sută din prognoza meteo se îndeplinește. Și omul a spus, în jur de 35-40 %. Păi atunci, mai bine spuneți invers, ca să avem o probabilitate sau o chestiune mai apropiată de realitate. Deci, există tot felul de oameni care pledează pentru închiderea școlilor, închiderea economiei, sunt invitați pe la diverse emisiuni, să fie sănătoși. Din păcate, ar fi bine ca atunci când ținem cont de astfel de opinii, să vină din partea unor persoane care sunt calificate, ca să poată să furnizeze astfel de informaţii", a spus Alexandru Rafila.

Postarea făcută de Octavian Jurma pe Facebook

Potrivit medicului şi cercetătorului independent Octavian Jurma, în această săptămână, vom depăşi pragul de 10.000 de cazuri noi pe zi, cu 2 săptămâni mai devreme decât vârful anunţat în cel mai pesimist scenariu prezentat de guvern".

"Săptămâna aceasta, probabil chiar mâine 26 iulie 2022, vom depăși pragul de 10.000 de cazuri noi pe zi, cu 2 săptămâni mai devreme decât vârful anunțat in cel mai pesimist scenariu prezentat de guvern. Media numărului de cazuri noi in aceasta săptămână va fi in jurul a 9,000 de cazuri pe zi.

În faţa acestei avalanșe de infectări retorica oficiala se va muta de la minimizare valului ("vom avea un minival") pe minimizarea bolii "este mult mai blândă, doar o gripa sau răceală ușoară.

Nu înțeleg de ce autoritățile continuă să nege riscurile infectării şi să vorbească despre pandemie la timpul trecut şi despre o boală sistemică, ca de o simplă răceală.

Este un discurs negaţionist menit să prevină comportamentul preventiv care este probabil văzut ca un pericol pentru economie de către decidenți. Din păcate aceste greșeli si falsuri repetate erodează încrederea în competenţa şi/sau buna credență a guvernului", a scris Octavian Jurma pe contul său de socializare.