Incendiul de la Maternitatea Cuza Vodă din Iași a izbucnit în camera bateriilor: „Un efect de încălzire termică”

Incendiul de la Maternitatea „Cuza Vodă” din Iași a izbucnit la subsol, în camera bateriilor. Cauza nu este cunoscută deocamdată, însă managerul spitalului a declarat că este posibil să fi fost vorba despre „un efect de încălzire termică”. Robert Dâncă a precizat că incendiul a fost localizat rapid – în doar două minute – cu ajutorul senzorilor de detecție din spital, iar pacientele și copiii acestora nu au fost în pericol.

Managerul maternității, Robert Dâncă, a explicat că incendiul a izbucnit în camera bateriilor. El a subliniat că instalațiile erau autorizate și aveau mentenanța făcută la timp.

„Spitalul Cuza Vodă are 4 sisteme de back-up pentru curent electric, două generatoare, această cameră a bateriilor, care e al treilea mijloc și back-up de curent electric, și POS-urile de pe aparate. Toate aceste sisteme sunt gândite în lanț, tocmai pentru a evita o criză de curent.

Acest lucru nefericit în camera bateriilor, cameră care este autorizată și sunt făcute mentenanțe periodice, sunt lucruri pe care nu le putem ști tehnic de ce s-a întâmplat. Acest fum a urcat pe sector, ceea ce ne-a dus să aplicăm rapid sistemele de siguranță”, a explicat el.

Managerul a spus că spitalul e dotat cu 300 de senzori de fum, ceea ce le-a permis pompierilor să identifice rapid sursa incendiului și să îl stingă. Întrebat care ar putea fi cauza, Robert Dâncă a spus că „putem spune că e un efect de încălzire termică a instalațiilor, dar nu pe partea de rețea, nimic care să țină de infrastructura spitalului”.

5 din 6 etaje ale spitalului au autorizație de incendiu

La rândul său, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a subliniat că spitalul are sisteme de back-up pentru curent, astfel încât pacientele și copiii lor să nu rămână fără acces la echipamentele medicale de care au nevoie.

„Spitalul are redundanțe energetice foarte importante. Are generatoare, are baterii, are tot ce trebuie ca să rămână întotdeauna alimentat cu curent. Faptul că au luat bateriile foc, dintr-un motiv sau altul, se va stabili”, a spus Raed Arafat.

Șeful DSU a adăugat că spitalul are autorizație la incendiu pentru cinci etaje, cel de-al șaselea, unde se află secția de neontaologie, este în curs de autorizare, dar a subliniat că este doar o procedură birocratică.

„Spitalul are autorizație. 5 din 6 etaje sunt autorizate, al șaselea are documentele și e în curs de autorizare, dar nu sunt probleme cu el, deci va obține. Urmează să se emită, noi considerăm că nu are nicio problemă. E neonatologia, totul e ok, e vorba de emitere de documente, sunt documente care circulă și urmează să se emită autorizația. Puteți să considerați precum autorizat”, a spus Raed Arafat.

Raed Arafat a adăugat că bateriile distruse vor fi înlocuite.

224 de persoane au fost evacuate, după incendiul care a izbucnit joi la Maternitatea Cuza Vodă din Iași, însă doar patru paciente au fost transferate la spitalul Elena Doamna. O femeie, care a născut chiar în timpul incendiului, este în afara oricărui pericol, la fel și bebelușul ei. O parte din pacientele evacuate s-au întors în saloane, restul așteaptă încă acceptul de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU).