Papa Francisc nu oficiază slujba de Paște în Piața Sfântul Petru. Cine conduce Liturghia Luminii la Vatican

Suveranul Pontif ține slujba de Înviere în Piața Sfântul Petru din cauza problemelor de sănătate pe care le are. – imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Pentru prima dată după mulți ani, Paștele creștinilor ortodocși și al celor catolici coincide în acest an, un moment de sărbătoare comună pentru 2,6 miliarde de oameni din întreaga lume. Pe de altă parte, Sărbătorile Pascale vor fi foarte diferite pentru catolici în 2025. Toate acestea se întâmplă întrucât Papa Francisc nu oficiază slujba de Paște în Piața Sfântul Petru. În locul său, cardinalul Angelo Comastri, fost arhipreot al Bazilicii Sfântul Petru, conduce cea mai importantă liturghie din întregul an.

Liturghia Luminii de la Vatican a început imediat după ce Soarele a apus şi, potrivit trimisului special al Antena 3 CNN, în interiorul Bazilicii Sfântul Petru a fost binecuvântat Focul Nou de la care a fost aprinsă Lumina Pascală.

Ceremonia de Paşte este una solemnă, emoţionantă, iar după miezul nopţii, tăcerea va fi înlocuită cu bucuria veştii Învierii Lui Iisus Hristos. Miile de credincioşi, catolici şi ortodocşi, adunaţi la Vatican vor lua Lumina Sfântă de la Lumânarea Pascală.

"Este foarte multă emoţie aici, la Vatican, ceremonia a început în urmă cu aproape o oră, imediat după apusul Soarelui. Cum spuneaţi şi voi, ceremonia nu poate fi oficiată de Papa Francisc din cauza problemelor de sănătate pe care le are. Însă, am întâlnit mai devreme credincioşi care, totuşi, sperau că, poate, vor reuşi să-l vadă pe Suveranul Pontif. Sunt speranţe că mâine, Papa Francisc va ieşi la balconul central al Bazilicii Sfântul Petru pentru a formula binecuvântarea «Urbi et Orbi» (n.r.: «În oraş şi în lume»)", Raluca Măndoiu, trimis special Antena 3 CNN la Vatican.

Comunitatea numeroasă de români din Italia se pregătește de Învierea Mântuitorului cu emoție, păstrând tradițiile din țară și participând la slujbele speciale din aceste zile sfinte.