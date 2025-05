Una dintre cele mai cunoscute trupe din Europa, declaraţii dure despre George Simion și alegerile prezidenţiale din România

The Tiger Lillies este un trio muzical britanic format în 1989 de cantautorul Martyn Jacques. Sursa foto: Facebook /@The Tiger Lillies & Agerpres

The Tiger Lillies, una dintre cele mai cunoscute trupe din Europa, a transmis miercuri declaraţii dure despre George Simion și alegerile prezidenţiale din România. Totul se întâmplă în contextul în care președintele partidului de extremă-dreapta Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) nu se află în ţară, deşi, el ar fi trebuit să fie prezent la dezbaterea cu primarul Bucureştiului, Nicuşor Dan, la podcastul lui Micutzu.

În plus, George Simion a ales să fugă şi marţi de dezbaterea prezidenţială, moderată de Mihai Gâdea la Antena 3 CNN; doar contracandidatul liderului AUR a fost prezent în sala C. A. Rosetti de la Palatul Parlamentului, iar răspunsurile lui au fost urmărite de mulţi români.

Trupa britanică The Tiger Lillies a făcut în după-amiaza zilei de miercuri o postare pe Facebook legată de turul doi al alegerilor prezidențiale din România. Mesajul de pe cunoscuta reţea de socializare a început cu un emoticon care reprezintă drapelul ţării noastre, urmat de afirmaţiile: "Ambițiile imperialiste ale lui Putin ajung până în România. George Simion este lingăul său în alegerile de acolo". Aşa cum se poate vedea în imaginea de mai jos, mesajul a fost însoţit de o caricatură.

› Vezi galeria foto ‹

Postarea celor de la The Tiger Lillies a stârnit un val de reacţii pro şi contra, desigur. Bătălia finală pentru fotoliul de la Cotroceni va avea loc duminică, 18 mai şi, potrivit unui sondaj de opinie realizat de CURS în perioada 8 - 11 mai, George Simion are 52% din voturi, în timp ce Nicușor Dan este cotat cu 48%.

Reacţia formaţiei The Tiger Lillies în legătură cu alegerile prezidenţiale din România vine în contextul în care, la sfârşitul acestei luni, este programat un concert la Bucureşti.

Cine sunt artiştii de la The Tiger Lillies

The Tiger Lillies este un trio muzical britanic format în 1989 de cantautorul Martyn Jacques. Descriși drept strămoșii cabaretului punk brechtian, cei trei cântăreţi sunt cunoscuți pentru sunetul și stilul lor unic, care îmbină elemente de cabaret întunecat, operă anarhică și muzică de circ, inspirându-se din Berlinul prebelic și lucrările lui Bertolt Brecht și Kurt Weill. Muzica lor include influențe de muzică țigănească, chanson franceză și cântece de music hall britanice.

Trupa este cunoscută pentru imaginea lor teatrală, cu machiaj alb și negru, costume vintage și o atmosferă gotică, care completează atmosfera lor muzicală unică.

De la înființarea din 1989, formaţia The Tiger Lillies a lansat aproape 35 de albume și a susținut peste 200 de concerte anual. Printre albumele lor se numără The Gorey End (2003), A Cold Night in Soho (2017) și Lessons in Nihilism (2024).

The Tiger Lillies au creat și interpretat mai multe producții teatrale, inclusiv Shockheaded Peter (1998), Hamlet (2012) și The Last Days of Mankind (2022). Acestea au fost apreciate pentru abordările lor neconvenționale și au primit premii precum Olivier Award și nominalizări la Grammy.