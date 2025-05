Dezbaterea prezidențială. Nicușor Dan e „din ce în ce mai bun”, strategia lui George Simion de a fugi „are o capcană”

George Simion și Nicușor Dan s-au calificat în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Foto: Hepta

Jurnaliștii Antena 3 CNN au analizat dezbaterea prezidențială, care ar fi trebuit să aibă loc în această seară, însă la care candidatul AUR George Simion nu s-a prezentat. Strategia prezidențiabilului AUR, care a câștigat decisiv primul tur, de a fugi de dezbatere a apărut imediat după ce a participat la o confruntare directă cu Nicușor Dan pe care publicul indecis a considerat că a fost câștigată de edil. Însă, fuga este o sabie cu două tăișuri pentru că George Simion riscă să își piardă tocmai imaginea de „bărbat, care nu se teme” de contracandidatul său, ceea ce îl va costa voturi. Cu atât mai mult cu cât greșeala pe care a comis-o când a spus că va concedia 500.000 de bugetari deja i-a înfuriat o parte din electorat. În paralel, prezența lui Nicușor Dan la televizor îi aduce doar beneficii.

Iată analiza jurnaliștilor și invitaților Antena 3 CNN:

Radu Tudor: „Ce am văzut în această seară s-ar putea să fie și o avanpremieră pentru ziua de duminică: cineva o să lipsească la ora 21.00 din opțiunea finală de vot. Am reținut din înregistrarea pe care am difuzat-o, o înregistrare din 7 mai, în care spunea „cine nu merge la dezbatere îi ia pe români de proști”. Exact asta se întâmplă în momentul de față, noi am insistat jurnaliștii și am făcut un efort foarte mare să acceptăm ideea de dezbatere și să revenim la un mesaj corect, faptul că unul din candidați fuge e incorect și indecent. Asta ne arată ceva despre profilul celui care vrea să fie președintele României.”

Mihai Gâdea: „Din informațiile noastre a fost o dezbatere la Euronews, din care au fost transmis mesaje și pe alte canale, evaluarea făcută de consultanții domniei sale este că publicul, mai ales cel indecis, a spus că dezbaterea a fost câștigată de domnul Nicușor Dan. Motiv pentru care el a spus trebuie să evit dezbaterile pentru că dacă pierd prima dezbatere, dezbaterea care a fost la Digi, cea de azi, șansele de a ajunge președinte se diminuează. Există însă o capcană în care a intrat domnul Simion, în momentul în care lipsești de la dezbatere și tu vrei să proiectezi o imagine că ești tare, că dai cu toți de pereți, că ești bărbat, dar ți-e frică de dezbatere, nu cumva pierzi?”

Marius Pieleanu: „Poate fi o decizie și sigur e o decizie de campanie. Uitându-mă însă la prestația domnului Nicușor Dan care e în crescendo, tot mai bună, cred că ar putea fi decisive aceste ieșire, aceste luări de puls cu națiunea prin intermediul televizorului, fiecare punct contează, Nicușor Dan a mai luat un plus electoral, nu știu cât, la întrebări delicate. Azi colegii mei au făcut câteva focus grupuri unul a fost pe cei care au votat pentru George Simion în turul unu e posibil să ne așteptăm la o neparticipare a acestora la al doilea tur, sunt foarte supărați pe declarațiile privind concedierea a 500.000 de bugetari. O parte din cei care l-au votat sunt totuși angajați la stat și sunt foarte deranjați. E posibil ca aceștia să stea acasă. ”

Mircea Badea: „E o alegere. Cei care s-au hotărât pe cine să voteze sunt de nezdruncinat. Suporterii lui Nicușor Dan sub absolut lipiți de domnul Nicușor Dan, cei ai domnului Simion sunt oarecum lipiți de el, dar mai mult e Călin Georgescu. Sunt convins că acesta va ieși cu mesaje de susținere. Nu se mai schimbă dintr-o parte în alta, poate niște indeciși evaluează acum și ies la vot tot pe motoare emoționale. Rămâne de văzut câți din acești indeciși vor merge la vot. Nu sunt convins de teza că cu câți oameni ies la vot cu atât e mai avantajat domnul Nicușor Dan. Decizia e strict pe bază emoțională.”

Sabina Iosub: „Eu cred că electoratul se poate mișca în aceste zile mai ales prin prisma evoluției candidaților. Dezamăgirile din aceste zile cred că se vor vedea. Cred că vom vedea niște fluctuații pe propriul electorat. Componenta de oameni care nu au ieșit la vot e foarte importantă, mă uit în bulele diferite din jurul meu cum se mișcă și eu cred că vom vedea o prezență la vot așa cum nu am mai văzut până acum și ea va conta cu adevărat. E excelent pentru democrație. ”

Răzvan Dumitrescu: „Votul e preponderent contra de ambele tabere. Foarte mulți care îl votează pe Nicușor Dan votează pentru că nu îl suportă pe George Simion. Foarte mulți din cei care îl votează pe George Simion l-ar vota pe Călin Georgescu. Nu știm ce e la mijloc. Dacă sunt moderați atunci se poate schimba chestiunea. Ce se întâmplă dacă crește în Diaspora prezența și nu crește în România? Pe cine avantajează? Nu știm. Sunt și oameni care nu mai au nimic de pierdut, pe ei nu-i afectează nici dacă e ăla, nici dacă e ăla.”

Andreea Sava: „După experiența de acum 5 ani și jumătate când domnul Klaus Iohannis n-a vent la nicio dezbatere, a luat un vot covârșitor, nu sunt convinsă că va conta că domnul Simion nu a venit la dezbatere. Ambii candidați se revendică a fi antisistem, asta schimbă lucrurile. Avem un vot antisistem? Cine a convins mai bine? Nicușor Dan e calm, răspunde calm și omul care stă acasă și e indecis poate lua o decizie. Dar vom vedea și cine va veni la vot duminică pentru că la turul întâi am avut un număr mai mic decât la votul din 2024. Faptul că domnul Călin Georgescu a început să iasă în fiecare seară, și în acea tabără se turează motoarele. ”

Timp de trei ore, Nicușor Dan a răspuns la toate întrebările adresate de jurnaliștii Antena 3 CNN. Candidatul independent a venit pregătit de dezbatere, dar contracandidatul său, George Simion, nu a onorat invitația Antena 3 CNN, ci a plecat din România la mitingul candidatului PiS la președinția Poloniei.

Deși a promis în mai multe rânduri că nu va fugi de dezbatere, nici măcar de la cele organizate de „Antene”, George Simion nu și-a ținut cuvântul. Chiar și așa, jurnaliștii Antena 3 CNN i-au adresat întrebări în absență și au identificat declarațiile acestuia din trecut cu privire la o serie de teme, între care viitorul Guvern, politica externă a României, interdicția de a intra în Republica Moldova, contracandidatul său, concedierea a 500.000 de bugetari.

În același timp, Nicușor Dan a dat în scris că nu va crește TVA-ul în mandatul său, a susținut că România va continua să sprijine Ucraina în războiul împotriva Rusiei, a precizat că și-l dorește pe Ilie Bolojan premier și a dat asigurări că este în favoarea unei economii deschise, întăririi parteneriatului strategic cu SUA și a poziției noastre în UE.

Turul doi al alegerilor prezidențiale va avea loc, duminică, 18 mai.