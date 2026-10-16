Predoiu, către noii studenți ai Academiei de Poliție: „Un jurământ durează câteva clipe. Responsabilitatea lui se poartă o viață”

1 minut de citit Publicat la 16:51 16 Oct 2026 Modificat la 16:52 16 Oct 2026

Cătălin Predoiu a participat la depunerea jurământului militar de către studenții din anul I ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. Foto: Cătălin Predoiu

Cătălin Predoiu le-a transmis vineri studenților din anul I ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, la ceremonia de depunere a jurământului militar, că intrarea într-o structură a Ministerului de Interne înseamnă mai mult decât alegerea unei profesii. Ministrul a insistat pe responsabilitate, pregătire continuă și capacitatea de adaptare într-o lume în care tehnologia schimbă rapid modul de lucru al instituțiilor.

„Un jurământ durează câteva clipe. Responsabilitatea lui se poartă o viață”, le-a spus Predoiu studenților.

Ministrul a arătat că cei mai mulți dintre ei vor ajunge în structurile Ministerului Afacerilor Interne, instituție pe care a descris-o drept unul dintre „stâlpii României”.

Predoiu a spus că presiunile asupra frontierelor sunt în creștere și că misiunile MAI merg de la protejarea granițelor și siguranța publică până la intervenții pentru salvarea de vieți.

„La fiecare 16 secunde, personalul Ministerului Afacerilor Interne intervine într-o misiune. La fiecare 16 secunde, unul sau mai mulți dintre colegii noștri intervin în apărarea vieții, a legii, a cetățenilor, a patriei și a onoarei sale”, a declarat ministrul.

„Valori, competență și atitudine”

Predoiu le-a spus studenților că pregătirea din Academie nu va fi suficientă pentru întreaga carieră și că vor trebui să continue să învețe și după absolvire.

El a rezumat reperele pe care ar trebui să le urmeze în trei cuvinte: „valori, competență și atitudine”.

„Credința în valori, competența profesională și atitudinea! Aveți grijă de aceste motoare ale devenirii dumneavoastră”, a spus Predoiu.

Ministrul a vorbit și despre schimbările tehnologice care vor afecta inclusiv activitatea polițiștilor și a celorlalte structuri de ordine publică.

„Lumea în care vă veți exercita profesia va fi diferită de cea de astăzi”, a spus acesta, adăugând că noile generații vor trebui „să se adapteze permanent, să genereze idei noi și să învețe continuu”.

Predoiu le-a transmis studenților că succesul lor profesional nu este doar o chestiune personală, pentru că de pregătirea lor vor depinde siguranța cetățenilor și aplicarea legii.

„Nu avem altă alternativă decât să reușim”, a încheiat ministrul.