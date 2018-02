Prima reacție a lui Horia Georgescu, după ce a primit sentința în dosarul ANRP: „Am fost condamnat printr-o decizie nedreaptă și profund părtinitoare”

Foto: Facebook/ Horia Georgescu

Curtea de Apel București a dat miercuri primele sentințe în dosarul retrocedărilor de la ANRP.

Fostul șef ANI, Horia Georgescu, a fost condamnat la patru ani de închisoare, iar avocata Ingrid Mocanu a primit aceeași sentință.



Decizia nu este definitivă.

Prima reacție a lui Horia Georgescu, după ce a primit sentința în dosarul ANRP:

„Au trecut aproape trei ani de când am fost arestat, într-o dimineață de martie din 2015, într-un dosar în care azi am fost condamnat în primă instanță.

Ce am aflat în acești aproape trei ani:

- că a fost posibil să stau în arest patru luni deși nu am fost nici o clipă acuzat de corupție, de luare de mită, de fapte de violență;

- că abuzul în serviciu de care am fost acuzat a fost dezincriminat de către Curtea Constituțională, dar procesul a continuat;

- că am fost judecat pentru un eventual abuz prin supraevaluare pe care, oricum, nu aveam cum să-l produc pentru simplul motiv că nu am avut niciodată ca atribuții de serviciu evaluarea prețului unor proprietăți, de acest lucru se ocupându-se experți conform legii;

- că judecătoarea Ana Maria Trancă a judecat părtinitor, cu rea-credință, meschin (au fost cazuri în care a refuzat, pur și simplu, să-mi elibereze până și copii ale minutelor de ședință de judecată!), dar a rămas neclintită în dosar (în ciuda a patru cereri de recuzare - una judecată chiar de magistratul Trancă, în mod aberant și nelegal aspect sancționabil de CEDO în mod constant în jurisprudența sa);

- că judecătoarea Ana Maria Trancă este cercetată în prezent de către Inspecția Judiciară pentru exprimarea de opinii politice și chiar despre spețe similare ( ANRP 4 ) judecate în public, pe Facebook, dar continuă să judece dosare;

-că judecătoarea Ana Maria Trancă a dovedit ca este o unealtă “repartizată aleatoriu” exact cum am știut de la începutul procesului.

-că judecătoarea Ana Maria Trancă încalcă constituția și nu pățește nimic ( aspect constatat chiar de CCR

- că decizia de condamnare de azi vine (cât de convenabil) cu doar o zi înainte ca la Înalta Curte de Casație și Justiție să se judece o cerere de strămutare a acestui dosar;

- că experții DNA care au decis că aș fi produs un prejudiciu enorm, de zeci de milioane de euro, au folosit metode ilegale, uneori făcând greșeli de aritmetică elementară, nelegale și neprofesioniste de calcul al "prejudiciului", ba chiar unul din ei nici măcar nu era expert evaluator (pentru toate acestea, am depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție);

- că experți autorizați și cu CV-uri impresionante aleși chiar de către judecătoarea Ana Maria Trancă (!) au desființat rapoartele DNA (întocmite de experții pomeniți anterior) și au decis că, de fapt, în dosarul în care sunt judecat NU EXISTĂ PREJUDICIU, valorile terenurilor fiind în limitele prețurilor pieței. Judecătoarea a aruncat pe geam 20 000 de euro ( costul expertizei plătit de stat ) ca să dea satisfacție cu orice preț DNA și celor care au nevoie de condamnarea mea.

Cu toate acestea, la capătul a trei ani rușinoși pentru Justiția din România, am fost condamnat printr-o decizie nedreaptă și profund părtinitoare în care magistratul Ana Maria Trancă a ales să se poarte ca un procuror al DNA și nu ca un judecător imparțial. Îmi voi exercita calea legală de atac la Înalta Curte de Casație și Justiție și știu că, în cele din urmă, voi fi achitat, oricât ar dura acest proces”, a scris Horia Georgescu pe pagina sa de Facebook.