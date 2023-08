Primarul din Crevedia, o nouă gafă în mediul online: "Sunt emotiv. Am răspuns întrebărilor mecanic, fără a le cerne prin filtrul gândirii"

Primarul din Crevedia, Florin Petre, a postat un nou clip video, de data aceasta mai lung, în care aduce clarificări legate de declaraţiile sale în presă pe care le-a pus sub presiunea emoţiilor fără a fi "trecute prin filtru gândirii sale".

După ce aseară într-un interviu în direct acordat la Antena 3 CNN, primarul Florin Petre a susţinut ferm că nu avea cunoștință de activitatea de încărcare ilegală a cisternelor de la staţia GPL din comuna pe care o conduce, astăzi edilul a revenit de două ori cu clarificări pe pagina oficială de Facebook a Primăriei.

Mai exact, în primul clip postat cu descrierea că aduce clarificări cu privire la dezastrul produs sâmbătă seară, primarul Florin Petre a anunţat doar că el locuiește în satul Samurcaşi. Şi atât.

"Sunt Florin Petre, primarul comunei Crevedia. În aceste momente dramatice prin care comuna noastră trece doresc, în ciuda presiunii media, să clarific aspecte legate de informaţiile apărute în spaţiul public care, în opinia mea, au fost astfel create încât să distragă atenţia opiniei publice de la cauzele şi vinovaţii reali ai dezastrului.

Sunt un om simplu, fără a pretinde că sunt un bun comunicator şi că aş avea o acurateţe în vorbire. Locuiesc împreună cu familia mea în comuna Crevedia, sat Samurcaşi", a fost declaraţia făcută de Florin Petre în clipul video de 30 de secunde postat pe pagina de Facebook a Primăriei Crevedia.

În al doilea video postat, edilul a venit cu completări subliniind că a răspuns întrebărilor jurnaliștilor mecanic sub imperiul emoțiilor fără a le trece sub filtrul gândirii sale.

„Sunt emotiv, poate și de aceea anumite declarații pe care le-am dat au putut fi interpretate greșit. Firma respectivă, Flagas SRL, a desfășurat activități economice în comuna noastră, vindeau clienților GPL.

Din 31.07.2020, am fost notificați, iar în urma unui control ISU firmei i s-a retras autorizația de incendiu. Din acel moment am închis activitatea de comerț, firma ridicând ulterior în jurul societății un gard înalt și opac. (...)

De fiecare dată când treceam prin zonă, am văzut mașini staționate în incinta societății, nu am observat vreo altă activitate. Nu am primit nicio reclamație cu privire la mirosul de gaze emanat din curtea societății, nici verbale nici scrise. Nici pe site-urile locale. În plus, numărul de urgență 112 este la dispoziția cetățenilor.

În momentul exploziilor, în acele momente de panică totală, reporterii mai multor televiziuni m-au sunat, printre care și cei de la Digi24, fără a realiza că este de fapt un interviu și sunt înregistrat.(...)

Fiind profund marcat de cele văzute și simțite la fața locului, într-o stare emoțională critică, am răspuns mecanic întrebărilor fără a le cerne corespunzător prin filtrul gândirii. De aici confuzia creată vizavi despre faptul că aș avea cunoștințe despre activitățile economice ale firmei.

În acest moment se profită de starea mea psihică și fizică în care mă aflu și în care trebuie să-mi desfășor activitatea publică și să fac față altor solicitări cotidiene cât și presiunii mediatice”, a mai spus primarul din Crevedia, Florin Petre, în cel de-al doilea video postat pe pagina oficială a instituției.