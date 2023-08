"Are 27 de ani, o prietenă şi vrea şi el o casă. Asta nu e prioritate?"| Motivul halucinant pentru care fratele consilierului primarului din Crevedia primeşte teren gratis în comună

Locuitorii din Crevedia au rămas fără case în urma exploziilor în lanț de la stația GPL, dar Primăria are alte priorități. În prima ședință după tragedie, s-a decis ca fratele consilierului primarului din localitate să primească un teren gratuit. Motivul este unul halucinant.

Într-o reacție exclusivă pentru Antena 3 CNN, consilierul edilului din Crevedia a venit cu o explicație halucinantă. Spune că decizia a fost luată pentru că, atenție, fratele său se însoară și nu are o casă proprie.

"Așa este, dar acolo nu spune nimeni că acest băiat, fratele meu, stă în casă la fratele meu momentan cât o să-l mai țină și unde doarme? Asta nu se spune.

El nu a avut casă niciodată. A fost un ajutor și nu acum de când am venit eu la primărie, ca și consilier. El are cerere făcută de foarte mult timp. Deci nu s-a pus ieri pe ordinea de zi. Asta e treabă de luni de zile. Nici nu eram eu consilier. N-aveam nicio treabă cu primăria când a fost să i se dea lui loc de casă. Copilul ăsta n-a avut niciodată priorități. Doarme pe canapea, într-un living, la fratele nostru mai mic. Nu este prioritate, vă întreb eu pe dvs?

Toată lumea face legătura acuma între mine și primar, că ar avea vreo treabă. Treaba asta chiar nu are nicio treabă, credeți-mă. Sunt consilierul primarului, dar asta nu înseamnă că s-a făcut vreun favor că eu sunt consilierul primarului. Eu sunt consilierul primarului de două luni de zile.

Da, dar nu știu câți sunt (n.r localnici rămaşi fără casă în urma exploziei de la Crevedia) și în ce condiții. Poate ei au unde să stea, copilul ăsta nu are unde să stea, are o vârstă și nu poate să se căsătorească, să doarmă într-un living la fratele lui. Are 27 de ani, are și el o prietenă, ar vrea să căsătorească, să-și facă și el o casă, să-și facă un împrumut, să facă ceva și el în viață. Una e să stea cineva cu mama și cu tată în casă. Una e să stea cineva cu fratele în casă și cu tată vitreg și să-i spună trebuie să pleci de aici, nu mă interesează. Ai o vârstă, trebuie să pleci, cât mai țin.

Eu sunt de două luni de zile consilier personal și credeți-mă că n-am făcut nicio intervenție. Eu cred că totul, totul s-a făcut ca la carte și cum ar fi normal că a fost o prioritate, că el doarme acolo pe o canapea și nu e normal să treacă o familie întreagă cu copii, oamenii în vârstă, tată de al doilea cu soție pe lângă el prin living. Totuși cred că este o prioritate", a spus Săndel Mihalache, consilierul primarului din Crevedia, la Antena 3 CNN.