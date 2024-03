Rareș Bogdan, declarații de la Congresul PPE: ”Președintelui Iohannis i se potrivesc o mulțime de poziții la nivel european”

Rareș Bogdan, eurodeputat și prim-vicepreședinte PNL, a participat la Congresul PPE. Acesta a dat declarații, pentru Antena 3 CNN, despre situația în care se află fermierii, dar şi despre alte subiecte de interes pentru cetățenii români.

Rareș Bogdan susține că Partidul Popular European este preocupat de fermieri și, de aceea, caută în continuare soluții pentru problemele cu care se confruntă aceștia.

”PPE este partidul fermierilor, noi suntem cei care am scos rotația culturilor și 5% teren lăsat pârloagă din ceea ce însemna obligativitate încă din acest an, pentru fermierii europeni. Tot noi suntem cei care am dus la 2.3 miliarde de euro subvenția directă în agricultură, pe care o primesc 760.000 de fermieri români și fără de care jumătate dintre ei ar intra în faliment.

Subiectul fermierilor este unul de care este preocupat PPE. Europa trebuie să se poarte mult mai protectiv cu proprii fermieri”, a declarat europarlamentarul Rareș Bogdan.

Prim-vicepreședinte PNL a vorbit și pe marginea subiectului Schengen. Potrivit acestuia, intrarea României în spațiul Schengen terestru este în continuare o prioritate pentru PPE.

”Noi ne batem pentru introducerea rezoluției, adică în programul electoral al Comisiei Europene și al PPE să fie prioritate extinderea și pe terestru, și pe feroviar a spațiului Schengen, pentru România și Bulgaria”, a mai declarat Rareș Bogdan.

”Președintelui Iohannis i se potrivesc o mulțime de poziții la nivel european”

Rareș Bogdan a vorbit și despre candidatura președintelui Klaus Iohannis la cârma Consiliului European.

”Părerea mea este că președintele Iohannis, la experiența pe care o are dobândită la Bruxelles, în relațiile internaționale, la respectul de care se bucură în cadrul Consiliului European, există posibilitatea ca România să obțină o poziție cheie, având în vedere rolul strategic pe care îl joacă la granița de est a Europei.

Eu cred că președintelui Iohannis, care are un mandat până în 22 decembrie, i se potrivesc o mulțime de poziții la nivel european și la nivel NATO, și la nivelul Consiliului European.

Oamenii trebuie să înțeleagă și să aleagă între extremism, între haos, între blocarea fondurilor europene, inclusiv pentru fermieri sau continuarea unei guvernări în care România să atragă mai multe finanțări”, a mai spus Rareș Bogdan.

Nu în ultimul rând, Rareș Bogdan a vorbit și despre un subiect fierbinte pentru partidul din care face parte, și anume migrarea primarilor de la PNL la PSD.

”E una dintre marile boli are democrației din România și aici PNL cu PSD trebuie să-și dea mâna și să blocăm și să oprim pentru totdeauna traseismul.

În momentul în care, un primar aflat în funcție alege să-și depună candidatura de la un alt partid politic, să nu poată să rămână candidat din partea PSD, spre exemplu, și el să rămână în funcție cu sigla PNL, adică să-și piardă mandatul până la data alegerilor, chiar dacă el câștigă, iar administrația locală să fie condusă de viceprimar, atunci asta este poziția cea mai sănătoasă, din punctul meu de vedere”, a mai declarat Rareș Bogdan.