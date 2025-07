Trump, după ce Macron a spus că Franţa va recunoaşte Palestina ca stat: "Nu contează ce spune. Declaraţia nu are greutate"

"Nu contează ce spune. Declaraţia aceea nu are greutate", a spus republicanul. Foto: Getty Images

Preşedintele SUA, Donald Trump, a reacţionat vineri la declaraţiile omologului său francez Emmanuel Macron privind recunoaşterea statului palestinian. "Nu contează ce spune. Declaraţia aceea nu are greutate", a spus republicanul, scrie Agerpres.



"Nu contează ce spune. E un tip foarte bun. Îmi place de el, dar declaraţia aceea nu are greutate", a spus republicanul în faţa Casei Albe, cu puţin timp înainte de a pleca spre Scoţia.



"Fidelă angajamentului său istoric faţă de o pace justă şi durabilă în Orientul Mijlociu, am decis ca Franţa să recunoască statul Palestina. Voi face anunţul solemn la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite din septembrie anul viitor", a scris şeful statului francez joi seară pe X.



Franţa va coprezida atunci, împreună cu Arabia Saudită, o conferinţă internaţională a şefilor de stat şi de guvern menită să relanseze aşa-numita soluţie cu "două state", palestinian şi israelian. Această conferinţă, programată iniţial pentru iunie, a fost amânată în ultimul moment din cauza războiului dintre Israel şi Iran.



Preşedintele SUA a făcut şi scurte referiri la negocierile din Qatar pentru un armistiţiu în conflictul din Fâşia Gaza, negocieri de la care SUA şi Israelul şi-au rechemat joi reprezentanţii, aruncând vina pe Hamas pentru întreruperea discuţiilor.



"Hamas nu vrea cu adevărat să încheie un acord. Cred că vor să moară. Iar asta este foarte, foarte grav", a spus Trump.

Președintele francez, Emmanuel Macron, a anunțat joi că Franța va recunoaște Palestina ca stat, pe fondul furiei globale față de oamenii care mor de foame în Gaza.

Președintele francez a oferit sprijin Israelului după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023 și se exprimă frecvent împotriva antisemitismului, dar a devenit din ce în ce mai "frustrat" de războiul Israelului în Gaza, mai ales în ultimele luni.