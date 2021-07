Sorin Cîmpeanu propune un nou mod de a corecta lucrările la Evaluarea Naţională. "Există deja un pilot și sunt colegi cu inițiativă"

Există deja un pilot și sunt colegi cu inițiativă, nu e o inițiativă instituționalizată a ministerului, ci o serie de colegi au demarat la nivelul evaluării pentru clasa a șasea, acest proiect pilot, evaluări la matematică, științe, cărora să le fie alocat câte un cod pe fiecare item și să fie culese rezultatele pe fiecare item.

În așa fel încât ai o imagine cât mai clară asupra a ce n-a mers și ce a mers bine pentru a putea vedea ce trebuie să faci pe viitor”, a declarat Sorin Cîmpeanu, la Digi24.

Acesta a spus că își dorește ca acest lucru să se întâmple și la evaluările de la clasele a doua, a patra și la Evaluarea Națională.

„În momentul în care analizând pe fiecare item în parte vezi că elevii sunt deficitari pe acele competențe știi că trebuie să te concentrezi mai departe în procesul de îmbunătățire a predării tocmai pe acele competențe. Asta s-a făcut la clasa a șasea, îmi doresc să se facă la anul și la a doua, a patra, a șasea și la Evaluarea Națională.

Dacă tot am introdus acest sistem apropiat de Bologna, cu acest barem fragmentat în care se punctează fiecare răspuns bun sau greșit din partea elevilor, următorul pas ar fi corectarea informatizată la nivel de itemi”, a mai spus ministrul Educației.

El a precizat că lucrările completate de candidați vor fi scanate în fața acestora.

„Profesorii corectori vor corecta online fără să se mai cunoască între ei, deci elimini de tot Subiectivismul. În momentul în care ai diferențe mai mari de jumătate de punct softul semnalează că trebuie să intervină alți doi corectori”, susține Sorin Cîmpeanu.

Întrebat dacă acest lucru se va putea întâmpla într-un an, acesta a răspuns. „Da, într-un an. Am dreptul să fiu optimist”.

