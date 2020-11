Au fost anunțate primele restricții pentru Crăciun! Ce măsuri se impun pentru Sărbători

”Cea mai recentă măsură pe care am aplicat-o în județul Argeș a fost ieri, când am avut o întâlnire cu toți reprezentanții marilor lanțuri de magazine și hipermarket-uri, i-am adunat la prefectură, am avut o discuție deschisă cu dumnealor, punându-le în vedere că, pe deoparte, rata de incidență este în creștere, pe de altă parte se apropie și Sărbătorile și anticipăm aglomerare foarte mare în supermarket-uri și am agreat împreună cu dumnealor o serie de măsuri simple, dar serioase, pe care le vor pune în practică imediat.

S-au găsit modalități de eliminare a coșurilor de mână, de limitare a cărucioarelor la un număr de persoane care să poată intra în magazin, să se respecte acea suprafață de 8 metri în jurul fiecărei persoane. Și dacă magazinul se aglomerează, să nu mai permită intrarea unui număr mare de clienți în magazin până se așează lucrurile”, a declarat Emanuel Soare, prefectul județului Argeș.

”Au fost discuții importante și cred că au înțeles cu toții că trebuie să ne preocupăm serios să anticipăm ceea ce urmează să se întâmple și să evităm răspândirea acestui virus cu orice preț. Le-am spus că avem în vedere să luăm o decizie oficială a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență prin care să limităm obligatoriu numărul de persoane care intră în supermarket.

Și dacă aceste măsuri nu vor fi puse în practică și nu vor fi respectate cu strictețe, vom veni cu restricții suplimentare. Dar cred că toată lumea a înțeles că numai împreună putem stăpâni această pandemie, pentru că altfel, dacă noi impunem măsuri venind cu restricții suplimentare dar populația sau ceilalți agenți economici se opun și încearcă să găsească modalități să fenteze regulile, nu vom câștiga nimic”, a adăugat prefectul.