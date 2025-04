S-a dat startul înscrierilor la cursa „Race for the cure”: „Pașii noștri pot salva vieți”

Fondurile strânse vor fi folosite pentru a oferi investigații medicale gratuite femeilor vulnerabile si peruci din par natural pentru pacientele si copiii diagnosticati cu cancer. Foto: Fundația Renașterea

Fundația Renașterea a dat startul înscrierilor la cursa pentru Sănătatea Femeii, „Race for the Cure”, din 15 iunie. Este cea de-a 11-a ediție a cursei caritabile care are loc anual la București. Se pot înscrie însă și persoane din alte orașe din țară sau chiar din Diaspora. Cine nu poate ajunge efectiv la cursă, poate participa online printr-o donație pentru prevenția și combaterea cancerului de sân și de col uterin.

Cursa nu este competitivă, este sărbătorită sănătatea, îmbinând sportul distracția și emoția, printr-o plimbare sau alergare roz. De asemenea, fondurile strânse vor fi folosite pentru a oferi investigații medicale gratuite femeilor vulnerabile si peruci din par natural pentru pacientele si copiii diagnosticati cu cancer.

„Pașii tăi salvează vieți!”

„Ne dorim ca în acest an, la Race for the Cure România, un eveniment al bucuriei, emoției și solidarității, să participe cât mai multe persoane. Va fi o ediție cu totul specială, sub sloganul: «Fiecare pas contează! Pașii tăi salvează vieți!». Vă așteptăm împreună cu familia, prietenii, colegii, alături de Fundația Renașterea și de învingătoarele în lupta cu cancerul! Fiecare pas contează, începând cu prevenția, continuând cu un stil de viață sănătos, cu controale regulate, dar și cu susținerea femeilor diagnosticate; de aceea, sperăm ca români de pretutindeni să ni se alature, înscriindu-se pe raceforthecure.eu/ro și alegând să susțină Fundația Renașterea. Pașii noștri pot salva vieți, prin participarea la cea mai așteptată cursă caritabilă a anului. Haideți să colorăm din nou Bucureștiul în roz, la Race for the Cure, pe 15 iunie!”, a declarat Mihaela Geoană, Președintele fondator al Fundației Renașterea.

Participanții la cursa din 15 iunie, ce va avea punctul de start / sosire în Piațeta Regelui (intersecția Bd Kiseleff cu Bd Ion Mincu), se vor bucura, alături de familie, colegi si prieteni de o mulțime de surprize:

Program de încălzire pe muzică,

Jocuri educative și activități distractive pentru copii,

Photo fun booth,

Trofee și diplome pentru cea mai numeroasă, gălăgioasă, amuzantcostumată, generoasă sau inimoasă echipă,

Fiecare participant va fi înscris la Tombola Renașterea (cu premiiatractive și surprize, pentru toate categoriile de vârstă)

Învingătoarele în lupta cu cancerul, Doamnele in Roz, vor participa la

Învingătoarele în lupta cu cancerul, Doamnele in Roz, vor participa la Tombola Roz

Traseul cursei de alergare/plimbare de 4 k din București este următorul: Start – Intersecția Bd Kiseleff cu Ion Mincu catre Piata Arcul de Triumf, unde se virează dreapta (fara inconjurarea Arcului), pe banda 1 de circulatie si trotuarul dreapta al Bd Maresal Constantin Prezan, pana la Piata Charles de Gaulle, continuând pe Bd Aviatorilor pe bretea si trotuar pana la Piata Victoriei, unde se vireaza dreapta pe Bd Kiseleff pana la zona de eveniment si locul de SOSIRE (sensurile de alergare/plimbare 4 km vor fi delimitate de garduri si banda semnalizatoare)

Pink walk 0.7 km are urmatorul traseu: Start – Piațeta Regelui pe Bd Ion Mincu, dreapta prin Parcul Kiseleff (pe langa Casa Doina), cu intoarcere la dreapta in Rond, pe Bd Kiseleff, spre zona de eveniment si SOSIRE, (sensul de alergare/plimbare 0.7 km vor fi delimitate de garduri si banda semnalizatoare).

Taxa de participare la „Race for the Cure”

Taxa de înscriere la „Race for the Cure” România este de 60 lei pentru adulți și 30 lei pentru copiii sub 18 ani. Fiecare participant primește un kit (tricou și număr de participare), apă (1 punct de hidratare pe traseu si la Sosire), o înscriere la Tombola Renașterea și o medalie la terminarea cursei.

Kitul de participare poate fi ridicat de la sediul Fundației Renașterea (strada Virgil Pleșoianu nr. 87, sector 1, București), în perioada 26 mai - 14 iunie, în intervalul orar 10-18. Se poate opta și pentru primirea kit-ului prin curier, odată cu înscrierea electronică (costul transportului se achită la firma de curierat și este platit de destinatar).

Race for the Cure este cea mai mare cursa internațională destinată promovării sănătății și luptei împotriva cancerului de sân, cel mai mare și de succes eveniment de informare și de strângere de fonduri pentru sănătatea femeii. Aflat la a zecea ediție in țara noastră, Race for the Cure aliniază România la linia de start a Europei in cursa pentru prevenirea si combaterea cancerului la femei.

La ediția din 2024 a cursei Race for the Cure România au participat peste 5100 de persoane, iar 120 au fost invingatoare în lupta cu cancerul.

Pentru înscrierea unei echipe direct la sediul Fundației, se poate trimite un mesaj de solicitare pe adresa de email: [email protected] /[email protected].

Iar înscrierile online se fac la adresa: https://www.raceforthecure.eu/ro/Races/Race/Id/14