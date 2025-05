George Simion: Este o idee bună ca statul să dețină controlul pe resursele naturale și companiile strategice

Președintele AUR, George Simion. Foto: Hepta

Candidatul partidului AUR la alegerile prezidenţiale, George Simion, a declarat miercuri că ”este o idee bună”' ca statul să deţină controlul în ceea ce priveşte resursele naturale, bogăţiile solului şi subsolului şi companiile strategice.



El a făcut precizarea la Summitul Romanian Business Leaders, întrebat în cadrul reuniunii despre "protejarea proprietăţii private faţă de intervenţia statului", pornind de la faptul că în anturajul său sunt "oameni care promovează foarte agresiv idei de genul: 51% proprietatea statului în orice companie".



"Nu cred că am genul ăsta de oameni în anturajul meu. (...) În ultima săptămână s-au propagat multe dezinformări, ştiţi că eu sunt vinovatul principal pentru deprecierea leului, pentru scăderile de pe bursă, nu cei care au dus deficitul bugetar, oficial, la 9,3%. O să vă spunem, când ajungem să avem pârghiile de putere, care este realitatea. Tare mă tem că realitatea este mai dramatică decât ceea ce vedem. Şi voi ştiţi foarte bine cum stau lucrurile. În tot ceea ce ţine de resurse naturale, de bogăţiile solului şi subsolului şi de companiile strategice, eu cred că, da, este o idee bună ca statul să deţină un pachet de control", a spus George Simion, citat de Agerpres.



El s-a referit, în acest context, la privatizarea Petrom.



"Vedem care era dimensiunea OMV-ului înainte de privatizarea Petrom-ului şi vedem unde este astăzi. OMV-ul, o companie în care statul austriac are multiple interese - şi de ar fi numai statul austriac, dar sunt şi alte state şi alte interese acolo. Asta nu înseamnă că nu ne dorim să cooperăm şi cu OMV-ul şi cu restul companiilor care au adus bunăstare în România", a mai declarat Simion.



În altă ordine de idei, el a subliniat că printre pilonii de bază ai programului politic al AUR se numără şi libertatea economică.



"Despre libertate este vorba, libertatea economică, unul din motivele pentru care oamenii au ieşit în stradă în 1989, una din modalităţile prin care România poate creşte. Şi dacă ar fi să vorbim despre cine s-a pus rău cu oamenii de afaceri şi cine vrea să influenţeze mediul privat din România, gândiţi-vă foarte bine că nu noi am fost până acum la guvernare, această guvernare care, sub diferite forme, ultimele au fost Ciolacu 1 şi Ciolacu 2, care cred că au venit şi ei în faţa voastră şi v-au spus despre stabilitate şi predictibilitate, astea sunt cuvintele cheie. Şi au vorbit frumos şi au făcut frumos în faţa dumneavoastră, controalele statului şi birocraţia nu că s-au diminuat, aşa că eu cred foarte mult în iniţiativa privată şi în diminuarea puterii abuzive a statului de a interveni peste mediul privat ", a afirmat Simion.