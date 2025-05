Papa fake: avalanșă de știri false online în timpul Conclavului de la Vatican

Conclavul care va alege următorul papă se întrunește pe 7 mai. FOTO: Hepta

Dezinformarea care circulă online a început să creeze confuzie odată cu începerea, miercuri, a Conclavului secret pentru alegerea noului papă, desfășurat la Vatican, notează Euronews.

Conclavul are loc după moartea Papei Francisc, un eveniment care a fost, la rândul său, umbrit de un val de dezinformări. Considerat una dintre cele mai progresiste figuri care au ocupat Scaunul Pontifical, regretatul papă a fost frecvent ținta unor narațiuni false, ceea ce l-a determinat să denunțe dezinformarea drept „periculoasă” și „o tragedie” care „alimentează conflictul”.

Conclavul cu ușile închise, care începe miercuri, va reuni 133 de cardinali electori izolați în Capela Sixtină din Vatican. Este așteptată o primă rundă de vot miercuri, urmată de câte patru runde zilnic, până când unul dintre cardinali va obține majoritatea de două treimi necesară pentru a fi ales papă.

Procesul va dura atât cât este nevoie pentru a atinge această majoritate, deși cele mai recente trei conclavuri s-au încheiat în mai puțin de trei zile.

Cardinalii sunt obligați prin jurământ să păstreze secretul în privința procesului de vot.

Cu toate acestea, Conclavul a fost deja afectat de o avalanșă de afirmații false și teorii ale conspirației care circulă online în ultimele săptămâni.

Utilizatori online susțin în mod fals că papa a fost deja ales

Euroverify a identificat mai multe afirmații nefondate conform cărora papa ar fi fost deja ales înainte ca conclavul să aibă loc.

Încă din 21 aprilie, a apărut pe YouTube un videoclip – prezentat ca un buletin de știri – în care se susține că cardinalul filipinez Luis Antonio Tagle ar fi fost ales papă.

Raportul fals, depistat inițial de publicația digitală filipineză The Rappler, avea titlul: „Breaking: Cardinal Tagle Elected As Pope Luis I.”

Cardinalul Tagle este considerat unul dintre principalii favoriți pentru a-l succeda pe Papa Francisc, odată ce conclavul se va încheia.

Filipinezul în vârstă de 67 de ani are zeci de ani de experiență ca cardinal și este considerat parte a aripii „moderate” a Bisericii Catolice. A fost supranumit de unii „Francisc al Asiei” datorită preocupării sale pentru săraci și pentru persoanele marginalizate – trăsături care l-au definit și pe Papa Francisc.

Totuși, Tagle a fost criticat de unii pentru ceea ce este perceput ca o reacție timidă în fața acuzațiilor de abuzuri sexuale aduse membrilor Bisericii Catolice, precum și pentru lipsa de reacție fermă în fața represiunii brutale din Filipine, țara sa natală, sub conducerea fostului președinte Rodrigo Duterte, aflat acum în fața Curții Penale Internaționale (CPI).

Afirmații false similare, potrivit cărora cardinalul Robert Sarah – considerat favorit în rândul celor mai conservatori dintre cardinalii cu drept de vot – ar fi fost ales papă, au circulat de asemenea, în special pe Facebook și TikTok.

O postare pe Facebook, publicată de un cont care pare a fi operat automat (asemănător unui bot), afirmă: „Știre de ultimă oră: Noul papă tocmai a fost anunțat.”

Aceasta este însoțită de o fotografie generată cu ajutorul inteligenței artificiale, în care cardinalul Robert Sarah apare îmbrăcat în veșminte papale, pe fundalul Vaticanului. O căutare inversă a imaginii arată că nu există nicio dovadă publică că Robert Sarah ar fi purtat vreodată această ținută, iar trei instrumente de detectare AI consultate de Euroverify au indicat că imaginea este manipulată artificial.

Afirmațiile respective nu sunt adevărate. Scaunul papal este vacant de la moartea Papei Francisc – perioadă cunoscută sub numele de Sede Vacante – și va rămâne așa până la încheierea conclavului.

Sfântul Scaun respinge zvonurile privind deteriorarea stării de sănătate a cardinalului Parolin

Un alt cardinal considerat favorit pentru a deveni papă, italianul Pietro Parolin, a fost ținta unor serii de știri false care anunțau o deteriorare a stării sale de sănătate, chiar înainte de începerea conclavului.

Mai multe publicații italiene au sugerat că site-ul american Catholicvote.org ar fi sursa acestor informații înșelătoare, după ce acesta a publicat, pe 1 mai, un articol care cita vag „surse din presa italiană”.

Însă știrea a apărut și pe site-uri italiene precum Virgilio și Il Giornale, fiind amplificată ulterior de jurnaliști pe rețelele sociale.

Un purtător de cuvânt al Biroului de Presă al Sfântului Scaun a respins categoric aceste afirmații în cadrul unei conferințe de presă susținute vinerea trecută. Ulterior, Biroul de Presă a transmis un comunicat oficial în care se precizează că „în timpul întâlnirii cu jurnaliștii, directorul Biroului de Presă al Sfântului Scaun, Matteo Bruni, a respins ipoteza îmbolnăvirii cardinalului Pietro Parolin, specificând că un astfel de incident nu a avut loc. De asemenea, a negat implicarea vreunui personal medical sau de îngrijire.”

Analiștii au atras de mult timp atenția asupra modului în care zvonurile false pot discredita candidații înaintea unei numiri importante, Papa Francisc fiind la rândul său ținta unor informații false legate de starea de sănătate, în perioada premergătoare Conclavului din 2013.

Cardinalul Parolin – fostul principal consilier al Papei Francisc – este considerat unul dintre cei mai puternici papabili, adică dintre candidații cu șanse reale de a fi aleși papă.

Dezinformarea despre Conclav vizează și The Guardian

Un screenshot falsificat, care imită un articol de opinie din The Guardian cu titlul „Următorul papă trebuie să fie musulman, altfel vor izbucni violențe pe străzile Europei”, a început să circule online.

Articolul este atribuit în mod fals jurnalistei Yasmin Alibhai-Brown. Atât The Guardian, cât și Alibhai-Brown au confirmat că un astfel de text nu a fost niciodată publicat.

O privire asupra paginii de autor a lui Alibhai-Brown de pe site-ul The Guardian arată, de asemenea, că aceasta nu a mai scris pentru publicație din 2016.

O analiză mai atentă a screenshotului fals arată că logo-ul poartă denumirea „The Grauniad” – un nume colocvial bine cunoscut pentru ziarul britanic, folosit adesea în glumă, indicând astfel că imaginea a fost manipulată.

Captura de ecran a fost publicată inițial de un cont de pe platforma X, numit The Grauniad Official, cunoscut pentru faptul că atribuie în mod constant titluri false publicației The Guardian.