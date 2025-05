La masa discuțiilor a luat cuvântul Sebastian Burduja, ministrul Energiei

Tranziția spre o energie mai curată poate fi și cea mai bună oportunitate pentru România de consolidare a poziției de jucător-cheie în acest sector la nivel european. Prin investiții „inteligente” și strategii bine puse la punct, profitând de mixul de resurse de care dispunem, energia ne poate asigura securitatea și independența pe plan local, într-un context socio-politic care zdruncină tot mai mult economiile lumii.

Cei mai importanți actori din energie au stat față în față cu autoritățile pentru a discuta despre provocări și soluții în cadrul forumului Dezvoltăm România Energy: Green Deal vs. Smart Deal, organizat la Palatul Parlamentului de către Intact Media Group, sub coordonarea directorului executiv- Alessandra Stoicescu.

De la sintagma „Nouă nu ni se poate întâmpla” la „Orice este posibil” am trecut după un lung șir de evenimente la nivel european, dar și global care a resetat ordinea priorităților pentru economii. Astfel, pandemia, războiul, blackout-ul nu mai reprezintă doar scenarii apocaliptice, din filme și cărți, ci sunt fapte reale, în fața cărora trebuie să venim cu un răspuns. Cel mai recent exemplu- pana de curent istorică din Peninsula Iberică- o problemă care a arătat vulnerabilitățile unui întreg sistem și care provoacă atât companiile, cât și liderii statelor să aibă „planul B” în mânecă.

„Rolul oamenilor politici și al marilor companii prezente aici, la masă, este să mențină echilibrul. Trebuie să ne gândim mereu cum să facem ca becul să rămână aprins, toate lucrurile să funcționeze pentru că viața noastră este legată de energia electrică în fiecare moment. Energia electrică înseamnă viață și nu doar pentru bolnavii care sunt conectați la aparate, înseamnă continuitate, înseamnă progres, înseamnă școli, înseamnă tot ceea ce contează”, a fost mesajul Alessandrei Stoicescu, directorul executiv al Intact Media Group, în cadrul forumului Dezvoltăm România Energy.

La masa discuțiilor a luat cuvântul Sebastian Burduja, ministrul Energiei, care a explicat ce atuu-uri are România în fața Europei dacă ne raportăm la sectorul energetic.

„Avem un mix energetic divers și echilibrat, am văzut cât de mult ne-a ajutat și în perioade complicate, cum a fost și perioada sărbătorilor pascale. În ultimii doi ani am avut undeva la 14 miliarde de euro atrase din finanțări nerambursabile. Eu cred că vedem deja în România roadele acestor fonduri. Sunt proiecte care se vor duce, mare parte, la bun sfârșit, ceea ce înseamnă creșterea capacităților de producție, rețele mai moderne, repoziționarea României ca un hub energetic important în regiune”. Ministrul energiei a mai spus și că marile proiecte au avansat în ultima perioadă.

„Reactorul I de la Cernavodă- toate contractele semnate. Retehnologizarea va începe în 2027 și ca să combat o dezinformare- nu se oprește reactorul anul ăsta sau anul viitor. Reactoarele 3 și 4, de asemenea, consorțiul format, contractul EPCM semnat anul trecut, de asemenea în grafic pentru 2032-2033. Proiectul SMR-urilor - vom avea pe final de an sau începutul anului 2026 o decizie finală de investiție”.

În ceea ce privește hidrocentralele, Sebastian Burduja a spus că România a reușit să deblocheze marile proiecte începute înainte de 1989, spre exemplu: Răstolița, Bumbești-Jiu, Cornetu-Avrig, Cerna-Belareca, Pașcani, dar și altele.

„Avem nevoie de un smart deal în loc de un green deal. Din păcate, România, din cauza politicilor de decarbonizare, în urma acestei terapii-șoc a pierdut echivalentul a zece reactoare de la Cernavodă în putere instalată până în 2022, iar acum avem un jalon în PNRR unde ne străduim să renegociem, pentru că riscăm să pierdem încă 1.755 de megawați, dacă vom fi de acord cu această închidere la Electrocentrale Craiova, la Turceni, la Rovinari, la CET Govora. Ori, fără această putere instalată, sistemul nostru energetic nu este la fel de sigur”, a mai adăugat acesta.

În același timp, ministrul Burduja a subliniat că pledează pentru o tranziție inteligentă, etapizată, pragmatică, în care se folosesc toate sursele de producție în mixul nostru, fără ca țara noastră să mai închidă grupuri și fără să pună grupuri echivalente în loc.

„Pledez pentru interconexiuni, iar România a făcut lucrul ăsta- a fost prima țară europeană care a vorbit despre importanța interconexiunilor. Spre exemplu, în Peninsula Iberică problema este că există foarte puține interconexiuni cu restul Europei. Iată că în situații speciale există o vulnerabilitate în plus. Cred că trebuie să investim în rețele, o tranziție energetică fără investiții în rețele, la nivel european cu mai bine de 50% din rețele vechi de peste patru, cinci decenii- nu se poate face. E nevoie de miliarde de euro”, a spus Sebastian Burduja.

Ministrul Energiei a vorbit și despre alte provocări.

„În energia verde- faptul că pledăm pentru acest smart deal nu înseamnă că ne oprim din investițiile în parcuri solare, în eoliene, în baterii. Din contră, avem nevoie de toate aceste surse. Demarăm în foarte scurt timp licitația a doua pentru contracte pentru diferență. Anul trecut am reușit să licităm cu succes 1.500 de megawați (1.000 eolian, aproape 500 solar), cu prețuri medii exercitate semnificativ mai mici, cu 20-30 la sută mai mici decât prețurile maxime determinate de consultanți. Asta înseamnă că au fost licitații foarte transparente, foarte competitive. Anul acesta avem o provocare și mai mare- 3.500 de megawați; aproximativ 2.000 eolian, 1.500 solar și ne-am setat ca țintă 12 mai pentru lansarea acestei licitații, depunerea ca dată țintă 11 iulie și 16 septembrie pentru semnarea contractelor”, a explicat Sebastian Burduja, prezent la forumul Intact Media Group.

În total, a mai spus acesta, din schema contractelor pentru diferență înseamnă că vom avea încă 5.000 de megawați- energie solară și eoliană. Aceștia se adaugă la realizările din PNRR.

Despre investiții și finanțări pentru o energie mai curată a vorbit la masa rotundă și Mircea Fechet, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

„O energie verde, accesibilă tuturor românilor, respectiv companiilor românești pentru a fi competitive, înseamnă, în același timp, și capacități noi de producție. Încercăm să venim în sprijinul prosumatorilor, încercăm să venim în sprijinul acelor români care aleg să își producă singuri energia electrică. Am decis ca, începând de anul acesta, să venim cu un program separat, nu doar de instalare a panourilor fotovoltaice- așa cum ne-am obișnuit în ultimii ani, de instalare a acumulatorilor, a capacităților de stocare în gospodării”, a spus Mircea Fechet.

Cei care au ales să își instaleze un astfel de sistem din resurse proprii, a mai adăugat ministrul, ar trebui sprijiniți.

„La acest program ne dorim să adăugăm încă unul. De fapt, avem șapte programe noi la AFM. Ne propunem să finanțăm anul acesta și pompe de căldură. O gospodărie cu panouri fotovoltaice pe acoperiș, cu baterii, pentru a putea consuma pe perioada nopții ceea ce produce ziua și cu o pompă de căldură care să încălzească locuința în timpul sezonului rece și să o răcească pe perioada verii- este un bun exemplu de dat. Dacă ar avea și un autoturism electric la poartă pentru a-l încărca, ar însemna un grad de independență energetică ridicat”, a subliniat ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Jucătorii din piață, în dialog cu autoritățile în dezbaterea green deal vs. smart deal

În replică pentru cei aflați la masa discuțiilor, Silvia Vlăsceanu, directorul executiv al Asociației Producătorilor de Energie Electrică, a spus că la nivel guvernamental este necesar să se gândească crearea unei autorități, pentru că trebuie să existe o planificare națională a proiectelor din energie, din agricultură, din industrie și din orice altă zonă. „De acum înainte să vedem că există o gândire la nivel național, că investițiile se fac după un plan gândit și aprobat pe termen lung, indiferent de culoarea politică. Strategia energetică nu este suficientă, ea trebuie corelată cu alte zone economice astfel încât, pe termen lung, să putem spune că dependența României este redusă la minim”, a declarat directorul executiv al Asociației Producătorilor de Energie Electrică.

O voce importantă în cadrul evenimentului Dezvoltăm România Energy a fost reprezentată de președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, George Sergiu Niculescu. Acesta a vorbit, în primul rând, despre pârghiile prin care România a reușit să se dezvolte în ultima perioadă.

„Pentru prima dată, în România se dezvoltă un nou sector economic, respectiv eolienele offshore. Am creat de la zero un cadru legislativ pentru asta. România este pionier la Marea Neagră în acest domeniu. Nicio țară riverană Mării Negre nu are o lege dedicată acestei activități economice. Dezvoltăm România și prin noile rețele de distribuție de gaze naturale. În 2025 toate comunitățile trebuie să beneficieze de condiții normale de trai, iar gazele naturale reprezintă astfel de condiții. Revenim la o stare de normalitate, după o perioadă în care am văzut o volatilitate mare pe piață, prețuri pe care nu ne-am imaginat vreodată că o să le vedem pe piața de energie”, a spus președintele ANRE.

În același timp, George Niculescu i-a îndemnat pe toți actorii din piață să respecte regulile din energie. „Să nu mai vedem oferte care sunt complet neserioase, care nu au nicio legătură cu prețul real al energiei electrice. Noi vom monitoriza cu atenție piața energiei electrice, în liniște, tăcuți, dar vom interveni fermi atunci când este cazul. Vremea băieților deștepți din energie a trecut, este vremea să avem în energie băieți deștepți, care joacă după reguli. Trebuie să vedem companii, furnizori care joacă după reguli”, a subliniat acesta.

Neptun Deep, cel mai ambițios proiect de exploatare a gazelor din zona românească a Mării Negre

România poate deveni un hub energetic în regiune odată cu realizarea celui mai mare proiect din acest sector, Neptun Deep, o investiție de miliarde de euro dezvoltată de OMV Petrom și operatorul Romgaz.

„Aș putea să vorbesc ore în șir despre Neptun Deep, atât de mult mă încântă acest proiect. Avansează, este pe calea cea bună. Vom începe producția de gaz în 2027. Sonda este deja pe amplasament, urmează fie forate 10 puțuri de producție, se construiesc facilități. Avem trei obiective principale: siguranță, respectarea termenelor și încadrarea în buget”, a spus Christina Verchere, CEO OMV Petrom, prezentă la forumul Dezvoltăm România Energy.

De altfel, Christina Verchere crede că proiectul aduce o schimbare majoră atât pentru compania pe care o reprezintă, cât și pentru România.

„De altfel, pe piața regională de energie România are un mare avantaj; un portofoliu diversificat de resurse. Neptun Deep are un rol important la nivel regional. Pe măsură ce discutăm tot mai mult despre interconectare- fie că este vorba despre energie electrică, fie că este vorba despre gaze naturale- interconectarea reprezintă și o formă de securitate energetică”, a spus CEO-ul OMV Petrom.

În același timp, aceasta a menționat că proiectul Neptun Deep are, de asemenea, o contribuție economică majoră.

„Este vorba despre o investiție de 4 miliarde de euro- 2 miliarde din partea Romgaz și 2 miliarde din partea OMV Petrom, cu un impact multiplicator semnificativ în ceea ce privește contribuțiile la bugetul de stat. Analizele arată un efect multiplicator care se traduce printr-o contribuție de 20 de miliarde de euro la bugetul de stat, pe durata întregii perioade de producție. Cred că este foarte important modul în care acest proiect schimbă jocurile, atât din perspectiva securității energetice, cât și din cea a contribuției la economia generală. Este un proiect care merită realizat din toate punctele de vedere”, a spus Christina Verchere.

În ceea ce privește tranziția energetică, șefa OMV Petrom spune că focusul trebuie să fie, în prezent, pe modul în care se realizează acest proces care înlocuiește un sistem energetic funcțional de-a lungul unui secol cu unul modern, astfel încât să nu fie perturbată aprovizionarea și să fie menținută accesibilitatea prețurilor.

„Am prezentat o strategie la sfârșitul anului 2021 ca, până în 2030, să decarbonizăm produsele noastre de pe piață. O investiție de 11 miliarde de euro, cea mai mare din istoria companiei. În acest moment suntem în perioada cea mai intensă, investim aproximativ 8 miliarde de euro pe an. De asemenea, din cele 11 miliarde- 65% din sumă este alocată pentru petrol și gaze, ca să ne asigurăm că avem necesarul de energie, iar 35% din sumă este destinată proiectelor cu emisii reduse și zero de carbon”, a explicat Christina Verchere. În același timp, aceasta a mai spus că jucătorul OMV Petrom se concentrează pe energia eoliană și solară, cu un accent puternic pe stocare.

„Nu trebuie să mergi nici prea încet, însă nici prea repede; trebuie să fii cumva atent la această schimbare. Când am prezentat strategia noastră anul trecut am spus că vom merge un pic mai încet în ceea ce privește zona de biocombustibili, în funcție de cum vedeam piața. Și asta face parte din provocarea pentru o companie, să poată face aceste schimbări și ajustări”, a mai spus șefa OMV Petrom. De altfel, Christina Verchere a menținat cadrul legislativ- care este un alt factor de imprevizibilitate uneori, în mijlocul acestor investiții.

„Suntem aici pentru a contribui la o tranziție responsabilă, fiind echilibrați în acest sens. În final, scopul nostru cu acele 11 miliarde de euro investite este de a crea capacități noi și capacități decarbonizate, asigurându-ne totodată că păstrăm și lumina aprinsă astăzi, dar și mâine”, a concluzionat la dezbaterea Intact Media Group- Christina Verchere, CEO-ul OMV Petrom.

Investițiile în producția de energie, cheia spre o energie mai curată și mai ieftină

În cadrul forumului Dezvoltăm România Energy- moderat de Alessandra Stoicescu- Sándor Bende., președintele Comisiei pentru industrii și servicii din Camera Deputaților, a subliniat faptul că își dorește ca pe plan local energia să asigure securitatea la un preț competitiv și într-un mod cât mai curat posibil.

„Pentru acest lucru avem nevoie de investiții; avem nevoie de investiții în producție, trebuie să continuăm sprijinul în domeniul regenerabil- fie vorba de investiții mai mare, fie vorba de investiții mai mici. În același timp, trebuie să avem și pentru cine produce. Și producătorii au nevoie de o predictibilitate în ceea ce privește consumul. Fără o energie sigură și ieftină nu putem să avem o relansare economică. Trebuie să avem stabilitate politică. În două, trei zile se poate răsturna totul și va trebui să treacă mult timp- șase luni, un an ca să se refacă acel mediu propice pentru investitori”, a atras atenția Sándor Bende.

Totodată, acesta a mai spus că România are nevoie de rețele și, implicit, de foarte mulți bani.

„La nivelul Uniunii Europene, până în 2050 ar fi nevoie de 2.000-2.300 de miliarde de euro- investiții în rețelele electrice, ca să nu se întâmple ce s-a întâmplat în Pensinsula Iberică în ultimele săptămâni”, a declarat președintele Comisiei pentru industrii și servicii din Camera Deputaților.

De altfel, în ceea ce privește smart deal vs. green deal, Ondrej Safar, CEO-ul Evryo Power, prezent la masa discuțiilor, a menționat că în opinia sa tranziția verde este o etichetă care a fost promovată pe baza unor principii greșite.

„Nu a fost explicată corect din punct de vedere economic pentru că, într-un fel, tranziția verde este, de fapt, tranziția inteligentă. Referitor la contractele pentru diferență (CFD-uri)- de exemplu, la licitații investitorii erau pregătiți să construiască o centrală fotovoltaică cu un preț de 55 până la 75 de euro pe megawat, ca preț de bază al energiei. Pentru energia eoliană este între 65 și 85 de euro. Deci sunt o mie de megawați pe care investitorii sunt dispuși să îi achiziționeze la un preț semnificativ mai mic față de majoritatea celorlalte capacități de producție. Dacă cineva vrea să construiască o centrală nucleară nu o poate face cu un preț de 55 de euro. Asta înseamnă că este inteligent să investim în surse regenerabile pentru că este economic, pentru că este pur și simplu mai ieftin. Nu este vorba doar de evitarea emisiilor, ci despre economie pură”, a spus Ondřej Šafář.

CEO-ul Evryo Power le-a propus celor din sală un exercițiu de imaginație.

„Ești client și ai o mașină. Trebuie să mergi la benzinărie, să plătești 300-500 de lei pentru un plin de combustibil. Însă ai putea în viitor să ai o mașină electrică pe care să o încarci în timpul orelor de consum redus și chiar s-ar putea să fii plătit ca să o conduci 500 de kilometri. Știu că acestea sunt scenarii care nu se vor întâmpla zi de zi, dar în această direcție se îndreaptă tranziția verde - și tranziția inteligentă- pentru că este economică”, a explicat Ondřej Šafář.

Istoric vorbind, tranziția verde era percepută doar ca o idee de reducere a emisiilor și nimic mai mult, a spus acesta.

„Realitatea este că sursele regenerabile sunt foarte competitive. Da, au probleme – trebuie să le echilibrăm – însă, în cazul contractelor pentru diferență (CFD), investitorii își asumă și costurile de echilibrare. Ei sunt responsabili pentru aceste costuri, deci acel preț de 55 de euro include și costul echilibrării, pe care trebuie să-l acopere prin piață. Ei cred că este posibil și funcțional. Așadar, Pactul Verde sau transformarea inteligentă este ceva care are sens și care va continua”.

Ondřej Šafář. a spus că în ultimii 15 ani Europa nu a investit prea mult în noi capacități de producție. Ultimul val de investiții a fost în perioada 2008–2015, cu regenerabile în toată Europa. De atunci, nu s-a construit prea mult, a menționat CEO-ul Evryo Power.

„Trebuie să înlocuim multe capacități de producție, nu doar în România, ci în toată Europa. Trebuie să investim – și să investim în ceva inteligent, economic, accesibil. Asta ne așteaptă. Este o oportunitate uriașă, pentru că toată Europa se confruntă cu aceeași problemă. Indiferent dacă unii au investit în rețele, iar alții în capacități de producție, mai mult sau mai puțin, suntem cam în același punct de plecare, pentru că toți trebuie să investim în noua energie, în energia descentralizată, în tranziția energetică. Deci, este o oportunitate unică pentru țări ca România, dacă lucrurile sunt făcute corect, să recupereze decalajul și să devină competitive”, a mai spus Ondřej Šafář..

În același timp, jucătorul a menționat că există și un risc uriaș, în cazul în care România nu face lucrurile în sistematic și va ajunge să piardă această competitivitate.

„În 10 ani, competitorii noștri – alte țări din Europa – își vor încărca mașinile gratuit în weekend. Dacă nu avem infrastructura necesară, nu vom putea face asta, pentru că rețelele noastre nu ne vor permite și nu vom fi competitivi. Vom continua să mergem la benzinărie, să plătim 500 de lei pentru un plin, iar competitorii noștri din Germania sau Danemarca o vor face gratuit. Investițiile în rețea sunt o parte crucială. Majoritatea țărilor din Europa investesc și reconstruiesc aceste rețele. Noi nu o facem”, a declarat Ondřej Šafář..

Producătorul de energie nucleară Nuclearelectrica, reprezentat la forum de Daniel Adam, CFO, continuă să mențină stabilitatea pe piața energiei, contribuind la asigurarea securității energetice pe plan local. „Compania derulează, după cum bine știți, proiectul CTRF menit să modernizeze sau să extinde capacitățile de producție în următorii ani, contribuind astfel atât la tranziția energetică, cât și la atingerea obiectivelor de mediu. Unitatea 1 se va opri în trimersul trei 2027, cum este programată. Unitatea 2 a îndeplinit 365 de zile de funcționare, fără nicio oprire neprogramată. În plus, în 2027 vrem să operaționalizăm instalația de detritiere, prima din Europa”, a menționat Daniel Adam.

Instalația de Detritiere dezvoltată de Nuclearelectrica va fi a treia instalație de detritiere din lume și prima din Europa și va oferi României posibilitatea de a deveni un centru european pentru producția și exportul de tritiu – combustibilul candidat al viitoarelor reactoare de fuziune. Tritiul rezultat poate fi utilizat ulterior pentru viitoarele reactoare de fuziune, cum ar fi ITER, și va fi prima sursă europeană de combustibil, folosind o tehnologie românească.

În plus, Nuclearelectrica a lansat un proiect strategic pentru dezvoltarea și producția de izotopi medicali la centrala nucleară de la Cernavodă, un proiect esențial în sprijinirea industriei de sănătate și combaterea unor boli precum cancerul. 10 000 de spitale din întreaga lume utilizează radioizotopi în aproximativ 100 de proceduri diferite de medicină nucleară, totalizând aproape 49 de milioane de proceduri medicale în fiecare an. Angajată într-un parteneriat cu Framatome, Nuclearelectrica face, astfel, un pas esențial în dezvoltarea medicinei nucleare.

De altfel, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, prezent la evenimentul Intact Media Group, a declarat că trebuie să insistăm mai mult, la nivel european, pe rolul energiei nuclerare.

„România este una din țările care vrea să-și dezvolte noi capacități și avem nevoie de energia nucleară în mixul energetic de viitor și aici ne ajută și la atingerea obiectivelor climatice. Trebuie să insistăm foarte mult pe gaz, nu doar pentru că avem acest proiect extraordinar Neptune Deep, dar pentru că avem nevoie de gaz în tranziția energetică și chiar dincolo de 2050, pentru că cred că tehnologiile de captarea carbonului, de stocare, se vor maturiza, vor deveni accesibile și vom putea continua să producem electricitate pe bază de gaz și energie, plus industriile care au nevoie de gaz cu soluții inovatoare și cu investiții, vor putea să o facă și după 2050 și trebuie să promovăm mai mult Neptun Deep la nivel european”, a spus Cristian Bușoi, care a insistat și pe rolul interconectărilor, mai ales în contextului acestui proiect.

Autorizarea proiectelor de investiții, un chin pentru unii investitori

Nicolae Bănică, CEO-ul Oscar Downstream, a atras atenția că mediul privat se confruntă, în continuare, cu blocaje în ceea ce privește obținerea autorizațiilor pentru proiectele aflate în plan.

„De la stadiul de luare a deciziilor până la începerea construcției poate să dureze până la doi ani. Ceea ce ne blochează anumite proiecte, ne face să le regândim de mai multe ori. Discutăm de diverse autorități de la care avem nevoie de avize, de autorități care prelungesc termenele, prin tot felul de motive”, a atras atenția Nicolae Bănică.

Spre investiții, în ritm accelerat

Corneliu Bodea, CEO-ul Adrem, a explicat în cadrul forumului Dezvoltăm România Energy, organizat de Intact Media Group, faptul că este evident pentru toată lumea că trăim în timpuri complicate, atât în România cât și peste tot în lume.

„În ceea ce privește tranziția energetică, preiau o terminologie din aviație- the point of no return- acel punct într-o deplasare între punctul A și punctul B, de unde nu mai ai nicio șansă să te întorci. Asta este important să conștientizăm toți- noi nu avem o alegere de făcut în ideea de a ne întoarce, ci trebuie să mergem înainte”, a subliniat Corneliu Bodea care a mai spus că un ritm lent nu va face decât să pună sectorului bețe în roate.

„Riscăm ca miliardele multe care se investesc în România, dar și la nivel european, în ceea ce înseamnă surse de energie regenerabilă să nu poată fi folosite la întreaga lor capacitate. Investitorii să nu-și poată primi return on investment-ul așteptat, în măsura în care noi nu investim de urgență în rețele, în inteligența rețelelor, în capacitatea de a gestiona acestă nouă paradigmă a sistemelor energetice, și aici mă refer în mod evident, în principal, la energie electrică”, a menționat Bodea.

Hidroelectrica, liderul pieței de energie electrică din România, are un plan ambițios pentru acest an, cu un buget de investiții de 1,7 miliarde de lei, a spus Radu Constantin, membru în directoratul Hidroelectrica, la masa dezbaterii Dezvoltăm România Energy.

„Pe lângă investiții, mai avem buget de mentenanță care se ridică pentru prima oară în istoria companiei la peste 100 de milioane de euro pentru anul 2025. De altfel, în 2024 am semnat proiecte de peste 300 de milioane de euro, proiecte de retehnologizare. Avem un curs de achiziții în sistemul public și în licitații contracte în valoare de peste 600 de milioane de euro, astfel încât Hidroelectrica, urmându-și acest curs firesc de a fi un pilon de stabilitate în sistemul energetic național, are datoria de a face aceste investiții și aceste proiecte foarte importante care vor aduce plus valoare în sistemul energetic național”, a explicat Radu Constantin.

Acesta a mai vorbit în cadrul dezbaterii și de alte planuri ale companiei de stat.

„Hidroelectrica va continua să fie un actor important și pe piața aceasta de furnizare, venind în împlinarea clienților actuali și viitori pe care îi vom avea în cadrul companiei. Resursa umană este deosebit importantă pentru absolut orice companie din domeniul energiei și la Hidroelectrica ne axăm pe cooptarea studenților. Avem parteneriate cu trei facultăți în acest moment- cu Politehnica București, cu Poltehnica Timișoara și cu Facultatea de Construcții din București. Vom continua și cu alte instituții reprezentative de nivel academic din România, Babeș-Bolyai, Universitatea din Iași.

Vrem ca viitorul să fie și green deal și smart deal, dar cu siguranță va trebui să avem un viitor cu specialiști importanți în domeniul energiei, care să asigure stabilitatea exact în momente tulburi, ca acesta în care ne aflăm acum”, a concluzionat Radu Constantin, membru în directoratul Hidroelectrica.

Pe de altă parte, Dana Dărăban, directorul executiv al Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE), a declarat la forumul Dezvoltăm România Energy 2025 că, dintr-un anumit punct de vedere, investițiile în energie ar trebui planificate atât pe zona de producție, dar și pe partea de dezvoltare a consumului. „Pe zona de IMM-ul cred că ar trebui să ne uităm un pic mai atent la ceea ce putem face prin aceste programe de sprijin al dezvoltării de capacități de producție pentru autoconsum. Și mă refer, bineînțeles, la programele de consumatori IMM, pentru că este foarte important să îi ajutăm, astfel încât să rămână competitivi”, a spus Dana Dărăban.

În același timp, Cristina Șetran, CEO-ul OPCOM, a spus la masa rotundă că piața energiei trebuie să rămână transparentă pentru a funcționa eficient. „Altfel toate aceste eforturi ale autorităților, în timp, așa cum s-a spus astăzi Green Deal vs. Smart Deal- nu pot produce beneficiile așteptate pentru consumatorul final”, a subliniat Cristina Șetran.

România se numără printre foarte puținele țări din Uniunea Europeană care dispun de resurse naturale semnificative în zona hidrocarburilor- a atras atenția Daniel Apostol, Directorul general al Federației Patronale a Energiei (FPE), în cadrul forumului organizat de Intact Media Group. „Evident, mă gândesc aici la rezervele de gaze naturale și la potențialul de exploatare. În plus, știm bine că avem un mix energetic considerabil. Și vom avea un rol major în Europa ca principal producător european de gaze naturale. Producția de energie are nevoie certă de investiții pentru a crește gradul de securitate, pentru că vorbim de securitate energetică la nivel național și regional- și pentru a elimina incertitudini sau vulnerabilități- care sunt legate mai ales de importurile de energie”, a declarat Daniel Apostol.

