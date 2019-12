CE ESTE MENINGITA. Simptome, tipuri, tratament. Cum poți afla rapid dacă ești bolnav

CE ESTE MENINGITA. Meningita este o inflamatie a membranelor care inconjoara creierul si maduva spinarii. Poate sa apara atat la adulti, cat si la copii, iar in unele cazuri poate pune in pericol viata daca nu este tratata la timp. In schimb, exista si situatii in care meningita nu necesita tratament si se vindeca de la sine. In cazul in care se suspecteaza o meningita este indicat sa te adresezi, fara intarziere, medicului, deoarece tratamentul precoce poate preveni aparitiilor complicatiilor.

In cele ce urmeaza vei afla care sunt cauzele care duc la aparitia meningitei, de cate tipuri este, cum se manifesta la adulti si la copii, dar si care este tratamentul necesar, informează pagina de internet a rețelei Regina Maria.

Care sunt cauzele aparitiei meningitei in functie de tipul acesteia



Cauzele difera in functie de tipul de meningita. De regula, infectiile virale sunt cauza cea mai comuna pentru aparitia meningitei, insa alte cauze pot fi infectiile bacteriene sau, mai rar, infectiile fungice.

Meningita bacteriana



Meningita bacteriana este cauzata de diferite tipuri de bacterii. Cele mai comune infectii sunt provocate de meningococ, pneumococ sau Listeria monocytogenes. Infectia poate sa apara in alta parte a organismului si ulterior sa se raspandeasca la meninge, bacteriile patrunzand in sange si migrand catre maduva spinarii, unde determina meningita bacteriana acuta:

CE ESTE MENINGITA. Meningita provocata de pneumococ este frecventa in randul copiilor si de cele mai multe ori apare in urma unei infectii a urechii sau a sinusurilor sau o pneumonie cauzata de acest agent patogen.



Meningita provocata de meningococ este extrem de contagioasa si provoaca, de obicei, o infectie la nivelul tractului respirator, iar daca ajunge in sange poate duce la aparitia meningitei bacteriene. Afecteaza cu precadere adolescentii si tinerii adulti.



Meningita provocata de Listeria monocytogenes apare de regula la nou-nascuti, gravide, batrani sau persoane care au un sistem imunitar slabit. Bacteria poate fi gasita in branzeturi nepasteurizate, iar in cazul femeilor insarcinate aceasta poate trece de placenta si poate afecta fatul.

Este important de retinut ca meningita bacteriana este contagioasa si este cea mai periculoasa. Se poate raspandi prin stranut sau tuse si necesita ingrijiri medicale de urgenta deoarece poate cauza daune permanente creierului sau altor parti ale corpului in numai cateva ore, septicemie si chiar deces.

Meningita virala

Meningita virala apare mai des decat cea bacteriana, insa este mai blanda si poate sa treaca fara tratament. Poate fi cauzata de virusuri precum enterovirusuri, virusul herpes simplex, virusul urlian (virusul care determina oreion), HIV, virusul West Nile, dar si de alte tipuri de virusuri.

Chiar daca meningita virala nu este la fel de periculoasa precum meningita bacteriana si persoanele afectate se recupereaza repede, este indicat un control medical la aparitia simptomelor pentru a-ti recomanda tratamentul necesar. Este important de retinut ca meningita virala poate avea complicatii la persoanele cu un sistem imunitar slabit si la bebelusii mai mici de o luna.

Meningita fungica



Acest tip de meningita nu este la fel de comun ca meningita bacteriana sau virala si nici nu este contagioasa. Apare in urma unei infectii fungice care se dezvolta in alta parte a organismului si care se raspandeste catre creier si maduva osoasa. De regula, cele mai afectate sunt persoanele cu un sistem imunitar foarte slabit, care sufera de cancer sau SIDA. Daca nu este tratata cu medicamente antifungice, poate pune viata in pericol.

Alte tipuri de meningita pot avea cauze neinfectioase, precum alergii la medicamente, unele tipuri de cancer sau boli inflamatorii ca sarcoidoza. Nici aceste tipuri de meningite nu sunt contagioase.

Care sunt simptomele meningitei

Simptomele meningitei virale si bacteriere pot fi similare la inceput si sunt asemanatoare cu cele ale gripei, insa, de regula, simptomele meningitei bacteriene sunt mult mai severe. Totodata, simptomele pot sa difere in functie de varsta si se pot dezvolta pe parcursul a catorva ore sau zile.

Simptomele meningitei la copii si adulti

La adulti si la copii cu varsta peste doi ani simptomele meningitei sunt urmatoarele:

Febra foarte mare (38 grade Celsius sau mai mult)

Durere de cap severa

Rigiditate a gatului

Respiratie rapida

Somnolenta

Sensibilitate oculara la lumina (fotofobie)

Stari de greata si varsaturi

Dureri musculare sau articulare

Stari de confuzie

Dificultati de concentrare

Convulsii

Lipsa apetitului si a senzatiei de sete

Iritiatii sau eruptii ale pielii

