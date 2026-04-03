Keith Kellogg, fostul emisar al lui Trump pentru Ucraina: Nu cred că vom ajunge la o înțelegere cu Zelenski acum

Fostul emisar al lui Trump în Ucraina, Keith Kellogg. Foto: Getty Images

Realizatorul Antena 3 CNN Radu Tudor a stat de vorbă cu fostul emisar special american în Ucraina, Keith Kellog, pe care l-a întrebat dacă „ne putem permite să separăm aceste două amenințări la adresa Statelor Unite: Rusia și Iranul”. Înainte să dea un răspuns, Robert Wilkie, fost subsecretar al Apărării pentru personal și pregătire, a subliniat că „slăbirea uneia o slăbește pe cealaltă”. În același timp, Kellog a spus, despre războiul din Ucraina, că „nu cred că vom ajunge la o soluție de pace în acest moment cu Zelenski”.

„În opinia mea sunt inseparabile. În ultimul atac masiv asupra Kievului, ucrainenii au raportat că au fost folosite 300 de drone iraniene în acel atac.

Am menționat la începutul intervenției mele că aceasta este o relație simbiotică. Chiar înainte de atacurile împotriva iranienilor, cele mai recente, de acum cinci săptămâni, existau nave chinezești aliniate în Golful Persic care descărcau componente pentru rachete balistice, sisteme de ghidaj și altele asemenea.

Așadar, vedem acest cerc insidios. Iranul a oferit Rusiei acest tip de capacitate. Eliminarea acesteia scoate o săgeată din tolba lui Putin. Așadar, da, sunt legate între ele; slăbirea uneia o slăbește pe cealaltă, slăbirea ambelor slăbește China. Sunt de acord cu asta”, a spus Robert Wilkie, fost subsecretar al Apărării pentru personal și pregătire.

Fostul emisar al lui Trump în Ucraina, Keith Kellogg, a subliniat că „Ucraina va trebui să depindă mult mai mult de Europa”

„Ei bine, în acest moment, avem un fel de diviziune a muncii, dar când ajungem la esență, cred că, în ceea ce privește Ucraina, cel mai simplu mod de a spune este că Ucraina va trebui să depindă mult mai mult de Europa. Statele Unite vor depinde de ele însele pentru a sprijini activitățile de acolo.

Cheia reală, așa cum a spus Robert mai devreme, este China: cum joacă ea în Iran și ce se întâmplă acum. Cred că Iranul se va baza pe Coreea de Nord. Cred că se va baza pe China, deși China are propriile probleme, probleme enorme.

Rușii au și ei probleme cu armamentul, dar au multe drone. Iranienii la fel. Și vom vedea practic o luptă care va deveni un război al dronelor”, a spus Kellogg.

Mai mult, el a subliniat că rușii „au pierdut acum 1,2–1,4 milioane de oameni. Cifrele sunt pur și simplu șocante”.

„Robert a menționat pierderile. Pierderile sunt uimitoare. Dacă ne uităm la cifre, după ce sovieticii au părăsit Afganistanul, pierzând 18.000 de oameni, rușii au pierdut acum 1,2–1,4 milioane. Cifrele sunt pur și simplu șocante. Dar va continua. Din nou, este un război al dronelor. Occidentul produce în masă, iar rușii își dezvoltă industriile pentru a produce mii și mii de drone, în principal de design iranian. Și asta va continua să crească.

Dar parteneriatul va rămâne, cred, fragmentat, deoarece există multă animozitate. Și am spus de la început, inclusiv despre relația personală dintre Zelenski și Trump, care nu este deloc bună și afectează totul pe câmpul de luptă.

Nu cred că vom ajunge la o soluție de pace în acest moment cu Zelenski. Apropo, din punct de vedere constituțional, el nu poate ceda teritorii unilateral. Asta trebuie decis prin referendum de fiecare dată. Așadar, este prins între ciocan și nicovală. Dar nu este o afacere, este un război. Și cu cât realizăm asta mai repede, cu atât mai bine”, a subliniat el.