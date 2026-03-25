Un bărbat de 49 de ani primit şansa unei vieţi noi, după un transplant de inimă la Spitalul Floreasca. Donatorul, un tânăr de 30 de ani

Un bărbat de 49 de ani a primit o inimă nouă a primit o inimă nouă, într-o operaţie maraton, care a avut loc la Spitalul Floreasca. Inima salvatoare a venit de la un bărbat de 30 de ani, internat la Spitalul Universitar şi care intrase în moarte cerebrală. Este o viaţă salvată într-un sistem care are nevoie mare de donatori.

Pe listele de aşteptare sunt 4.500 de pacienţi care au nevoie de transplant de organe, iar 20% mor înainte de avea şansa unei intervenţii salvatoare.

"M-am bucurat să mai trăiesc în continuare. Am mai fost chemat şi în altă tură, dar acum s-a rezolvat. Vreau să-mi îmbrăţişez familia. Am primit o nou şansă la viaţă", a afirmat Gabriel, pacientul care beneficiază de o inimă nouă în urma transplantului.

Gabriel a fost operat de echipa coordonată de prof. dr. Horaţiu Moldovan şi se află acum într-o stare bună. Este internat la Terapie Intensivă, se poate alimenta singur şi aşteaptă cu nerăbdare să fie externat.

"Este vorba despre un pacient de 49 de ani, care este pe lista de aşteptare de aporximativ un an. A primit cordul unui donator de 30 de ani, aflat în moarte cerebrală la Spitalul Universitar. Prelevarea a fost organizată sâmbătă, la Spitalul Universitar. Pe lângă cord, s-au prelevat ficatul şi cei 2 rinichi. Pacientul (n.r. - la care a ajuns inima) are acum o cu totul altă speranţă de viaţă, pe termen mediu şi chiar lung", a afirmat prof. dr. Horaţiu Moldovan.

"Transplantul a fost singura lui opţiune de a trăi. Mă bucur că am făcut parte din această echipă, că am fost în sală", a afirmat şi dr. Andrada Guţă, medic specialist cardiolog.

35 de transplanturi cardiace au avut loc la Spitalul Floreasca până în prezent.