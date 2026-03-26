A fost lansat Life@Teki, proiectul pentru dotarea secției pentru copii a sanatoriului Techirghiol

Publicat la 19:42 26 Mar 2026 Modificat la 19:42 26 Mar 2026

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat la lansarea Life@Teki, proiectul pentru dotarea secției pentru copii a sanatoriului Techirghiol

Proiectul Life@Teki a fost lansat joi, în cadrul unui eveniment desfășurat la Hotelului Marriott din București, la care au participat reprezentanți ai sectorului public, privat și diplomatic, într-un demers comun pentru îmbunătățirea serviciilor de recuperare medicală destinate copiilor cu dizabilități neuropsihomotorii.

Evenimentul a marcat începutul oficial al campaniei de strângere de fonduri pentru dotarea cu echipamente specializate a Secției de Recuperare Neuro-Psihomotorie Pediatrică din Techirghiol, județul Constanța.

Este singurul centru balnear de acest tip din România.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a subliniat importanța strategică a proiectului pentru sistemul medical românesc.

„Proiectul pe care îl lansăm astăzi este un pas înainte pentru modernizarea serviciilor de recuperare pediatrică din România și arată cât de importantă este colaborarea dintre sectorul public, mediul privat și societatea civilă. Cred în aceste parteneriate, pentru că ele sunt cele care duc lucrurile mai departe.

Copiii cu dizabilități neuropsihomotorii au nevoie de acces la tratamente moderne, la infrastructură adecvată și la tehnologii actuale, pentru a avea o șansă reală la o viață mai bună.

Investiția de la Techirghiol poate transforma această unitate într-un centru de referință, nu doar la nivel național, ci și regional. Susțin inițiativele care aduc valoare reală și apreciez implicarea partenerilor din mediul privat și a societății civile.

Mulțumesc Fundației Scheherazade pentru inițiativă și pentru efortul de a mobiliza resurse în sprijinul copiilor care au nevoie de îngrijire și recuperare specializată. Mulțumesc și reprezentanților corpului diplomatic pentru implicare”, a declarat ministrul.

Președinta Fundației Scheherazade: Copiii cu dizabilități și afecțiuni cronice au nevoie de servicii integrate și speranță într-un viitor mai bun

Wajiha Haris, președinte și fondator al Fundației Scheherazade, a prezentat viziunea proiectului.

„Astăzi marcăm începutul unei transformări reale pentru cele aproximativ 1.500 de copii care vin anual la Techirghiol și pentru familiile lor. Fundația Scheherazade, cu o experiență de aproape două decenii în proiecte de sănătate pediatrică, se angajează să mobilizeze resursele necesare pentru ca fiecare copil tratat aici să beneficieze de condiții optime de recuperare.

Vorbim despre copii cu afecțiuni cronice și dizabilități motorii sau cognitive severe, care au nevoie nu doar de tratament, ci de servicii integrate și de speranță și de un viitor mai bun.

România are în lacul Techirghiol o comoară balneară care trebuie exploatată la maxim pentru binele oamenilor.

Visul nostru este să creăm condițiile necesare ca natura să fie completată de tehnologii medicale de ultimă generație, totul în sprijinul copiilor cu nevoi speciale.

Mulțumim companiei Rețele Electrice pentru sprijinul lor generos ca partener principal și invităm întreaga comunitate de afaceri și pe toți cei care cred în puterea solidarității să ni se alăture în această cauză. Multumim, de asemenea, tuturor celor care au contribuit la organizarea acestui eveniment, printre care Retail 365, pentru sprijinul acordat in strangerea de fonduri”, a spus ea.

Excelența Sa domnul Giles Portman, Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România, a evidențiat dimensiunea internațională a cooperării în domeniul sănătății.

„Regatul Unit este mândru să susțină inițiative care pun copilul în centrul preocupărilor și care demonstrează puterea parteneriatului dintre actori diferiți ai societății.

Proiectul Life@Teki este un exemplu foarte clar de implicare concretă. Tradițiile balneoclimaterice ale României, combinate cu tehnologia medicală modernă, pot oferi rezultate remarcabile în sănătatea copiilor.

Ambasada Regatului Unit este onorată să fie partener diplomatic în acest proiect și ne dorim ca oamenii buni să vină alături de noi”, a menționat ambasadorul.

Manager sanatoriu: Este vorba despre grijă transpusă în șanse reale de recăpătare a independenței funcționale a copiilor

Elena-Roxana Țucmeanu, manager al Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol, a subliniat faptul că acest proiect înseamnă, în esență, grija pentru viitor.

„Este o grijă tradusă în acces la investigații moderne, condiții prietenoase de tratament și șanse reale de recăpătare a independenței funcționale a copiilor. RMN-ul deschis și dotările propuse nu sunt doar echipamente. Sunt soluții concrete pentru un act medical mai sigur, mai eficient și mai uman.

Mulțumim pentru această inițiativă remarcabilă, care demonstrează că atunci când instituțiile publice, mediul privat și societatea civilă lucrează împreună, pot genera schimbări reale!

Mulțumim Ministerului Sănătății și tuturor partenerilor implicați pentru această inițiativă. Împreună, facem pași reali pentru sănătatea copiilor”, a spus managerul sanatoriului.

Prioritățile proiectului Life@Teki includ echiparea noii clădiri de cazare cu mobilier funcțional, echipamente și paturi pentru minimum 51 de locuri, achiziționarea unui sistem RMN deschis pentru copii, achiziția unei stații de pompare și prelucrare a apei din lacul Techirghiol, dotarea de specialitate a cabinetelor de consultații, precum și re-echiparea completă a bucătăriei care deservește complexul.

Cu o tradiție de peste un secol, sanatoriul Techirghiol, aflat în subordinea Ministerului Sănătății, tratează anual aproximativ 1.500 de copii cu afecțiuni cronice și dizabilități severe, oferind terapii complexe care îmbină factorii naturali de vindecare – apa sărată și nămolul sapropelic din lacul Techirghiol – cu tehnologii medicale de recuperare.

Fundația Scheherazade invită companii, fundații și donatori individuali să contribuie la proiectul Life@Teki.

Potrivit Fundației, donațiile pot fi făcute în conturile dedicate ale fundației, cu mențiunea "Life@Teki":

Fundația Scheherazade

BRD BANK, Jollie Ville, Ilfov

RON: RO91BRDE445SV83423184450

EUR: RO79BRDE445SV83423424450

USD: RO87BRDE445SV83423264450

Cod fiscal: 21888424

Pentru donații online și informații suplimentare poate fi accesat site-ul fundatiascheherazade.ro