Tânărul diabetic vaccinat cu două doze diferite: "Au apărut reacţiile adverse. Nu am primit niciun număr de contact dacă apar probleme, niciun suport, nicio procedură"

Alin-Alexandru Ionescu, tânărul cu diabet, vaccinat din greșeală cu rapelul Moderna în loc de Pfizer, reclamă că în statisticile oficiale apare ca neavând ambele doze COVID efectuate şi susţine că gestul lui Valeriu Gheorghiţă care l-a sunat pentru a-l asigura că din punct de vedere medical nu există riscuri "a fost o acțiune de PR bunicică, dar pe care domnul doctor nu a exploatat-o la adevăratul potențial".

Tânărul spune că, deşi a primit critici că nu a fost mai vigilent, a ales să-şi facă publică povestea pentru a atrage un semnal de alarmă care, poate, va spori atenţia din ambele părţi, pacient-asistent-medic în campania de vaccinare.

"Așa arată adeverința mea de vaccinare, la mai bine de 24 de ore după ce mi-a fost greșit rapelul.

Este adevărat că ieri am fost sunat de domnul Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. A fost o acțiune de PR bunicică, dar pe care domnul doctor nu a exploatat-o la adevăratul potențial. Pe lângă asigurările că din punct de vedere medical nu am de ce să-mi fac griji, am fost informat de domnul Gheorghiță că îmi va fi eliberată o adeverință de vaccinare care va reflecta realitatea: un vaccin format dintr-un mariaj Pfizer+Moderna", scrie tânărul pe Facebook.

"Nu am primit niciun număr de contact dacă apar probleme, niciun suport, nicio procedură"

"Eu am fost cel care a întrebat despre un eventual test de anticorpi, pe care domnul Valeriu Gheorghita mi l-a recomandat să fie făcut peste 14 zile. Niciun număr de contact dacă apar probleme, niciun suport pentru efectuarea testului de anticorpi, nicio procedură în cazul în care se dovedește că nivelul de anticorpi este foarte scăzut.

Dacă ieri nu aveam niciun fel de simptome specifice după rapel, în cursul nopții au apărut stările febrile, frisoanele și durerile musculare. Nimic ieșit din comun, sunt printre cele frecvente pentru acest tip de vaccin.

Au fost specialiști care mi-au recomandat ca după efectuarea testelor de anticorpi, în cazul în care nivelul acestora este scăzut, să mai fac un rapel de la Moderna. Deși sfatul vine de la specialiști, în acest moment nu există nicio procedură pentru a face asta prin programul național de vaccinare", a mai explicat Alin.

"O greșeală aparent banală poate avea urmări foarte grave"

"Mai multe persoane m-au criticat pentru că nu am cerut clarificări în cabinet legat de vaccinul care îmi este administrat. Este adevărat că un pic de vigilență m-ar fi scutit de toate aceste neplăceri, însă greșeala nu este în niciun caz a mea.

Este o situație de nerespectare a unor proceduri clare într-un act medical. Poate că aceste două vaccinuri nu interferează într-un mod negativ. Poate chiar își potențează efecte. Nu despre asta e vorba! Ci despre actul în sine, despre faptul că o greșeală aparent banală poate avea urmări foarte grave.

Tocmai din aceste motive am fost atât de vocal legat de ceea ce mi s-a întâmplat, am acceptat toate solicitările de interviuri și am spus povestea cap-coadă exact așa cum s-a întâmplat. Și cu siguranță oamenii din centrele de vaccinare vor fi mai atenți", a mai spus Alin-Alexandru Ionescu.

