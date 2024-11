Scandal acasă la Silviu Prigoană, după anunţul morţii acestuia. Adriana Bahmuţeanu a chemat poliția pentru că nu a fost primită. FOTO: Antena 3 CNN

A fost scandal acasă la omul de afaceri Silviu Prigoană, după anunţul morţii acestuia. Fosta soţie, Adriana Bahmuţeanu a chemat poliţia pentru a lua copiii de acolo. Potrivit autorităţilor, atât poliţia, cât şi reprezentanţii DGASPC fac verificări în aceste momente.

Silviu Prigoană a murit în timp ce se afla într-un restaurant din Bran. Potrivit informaţiilor medicale, el ar fi suferit un stop cardio-respirator din cauza unor probleme de sănătate mai vechi.

Omul de afaceri Silviu Prigoană, împreună cu mai mulţi prieteni ar fi ajuns la un restaurant din Bran în jurul orei 14. Martorii spun că, la scurt timp, înainte să primească mâncarea i s-ar fi făcut rău. Ar fi început să tuşească, apoi şi-a pierdut cunoştinţa.

Bogdan Pascu, administrator de pensiune: "Silviu Prigoană e client de-al nostru fidel. Era săptămânal la noi la masă. Se pare că a suferit un atac cerebral. A sosit la masă. După câteva minute i s-a făcut rău. Am sunat la 112, ambulanța a ajuns destul de repede".

Medicii au încercat să-l resusciteze minute în şir însă fără succes.

Dr Stelea Liviu, medic la Ambulanța Brașov: "La locul solicitării s-a deplasat un echipaj SMURD aflat acolo în apropiere. Au început manevrele de resuscitare, au solicitat sprijin cu un echipaj superior, de la Brașov. S-a deplasat un echipaj cu medic care au continuat manevrele de resuscitare."

Dragoș Maniu, medic la SAJ Brașov: "Am găsit un bărbat în stop cardiorespirator, s-au continuat manevrele de resuscitare peste o oră fără răspuns și s-a constatat decesul. Nu s-au evidențiat resturi alimentare."

Serviciul de ambulanță a comunicat că bărbatul de 60 de ani a făcut stop cardiorespirator însă nu a oferit alte detalii. Trupul lui Silviu Prigoană a fost adus la Serviciul de medicină legală Brașov, unde miercuri dimineață se va face necropsia. Soția lui Silviu Prigoană, Mihaela, va veni să ridice trupul și să îl ducă la București

Adriana Bahmuțeanu, fosta soție: "El era cardiac, avea de mult timp probleme cu inima. Tragic e faptul că nu mai e pe lumea asta și copiii mei nu mai au tată. Aveam informații în general că se simțea rău de ceva timp încoace, dar pe fondul unor nemulțumiri legate de afaceri, dar știam că nu e bine cu inima. De când eram noi împreună aș vrea să îi mulțumesc că mi-a oferit doi copii frumoși, atât pentru asta merită tot respectul meu să se aprind o lumânare."

După vestea morţii, fosta soţie - Adriana Bahmuţeanu, împreună cu care Prigoana avea doi băieţi a mers la casa omului de afaceri să-și recupereze copiii.

Adriana Bahmuțeanu: "Nu mi s-a permis accesul în domiciliu, am chemat poliția DGASPC. Omenește vorbind, ar fi fost să mă primească în casă să ne plângem durerea, nu am fost primită, nu am reușit să vorbesc cu copiii."

Silviu Prigoană ar fi împlinit 61 de ani în decembrie. Era cunoscut pentru implicaţiile sale în lumea business-ului. A fost practic cel care a pus pe picioare mai multe posturi de televiziune. De altfel, între 2008 și 2012 a fost deputat din partea Partidului Democrat Liberal, iar apoi a candidat la Primăria Generală a Capitalei, însă a fost învins de Sorin Oprescu. Numele lui Silviu Prigoană a fost legat de numeroase scandaluri conjugale cu Adriana Bahmuţeanu.