Momente de panica la Arad, dupa ce un barbat a dat foc casei în care locuia, iar el a ramas inchis intr-una dintre camere.

Totul s-a intamplat in cartierul aradean Gai, in Ajunul Craciunului, intr-o casa in care locuia un batran de aproximativ 70 de ani. Omul s-a inchis intr-o camera din locuinta de pe strada Ion Creanga, a luat un bidon de diluat pe care il folosea sa aprinda focul si l-a aruncat in soba.

Pompierii au intervenit la fata locului cu o autospeciala si au reusit sa stinga valvataia inainte ca aceasta sa cuprinda intreaga locuinta. Mobilierul din incapere si hol a ars, peretii sunt imbibati cu fum, iar ce nu a distrus focul, a fost distrus de catre apa folosita de pompieri, in incercarea de a stinge focul, informeaza observator.tv.

Batranul a fost scos nevatamat din casa. Cand a fost intrebat de ce a luat aceasta decizie, acesta i-a uimit pe pompieri. Barbatul le-a spus acestora ca a dat foc casei de suparare ca echipa sa favorita, Real Madrid, a pierdut derby-ul din campionatul Spaniei, cu FC Barcelona.