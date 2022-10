Codul Muncii 2022. Ce angajaţi au dreptul la încă 5 zile de concediu plătit

Noua lege care introduce în Codul Muncii mai multe drepturi suplimentare pentru salariaţi, prevede şi acordarea unui concediu suplimentar, în anumite condiţii.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Salariații vor primi 5 zile suplimentare de concediu dacă o rudă este grav bolnavă legea care introduce noile drepturi pentru angajații români a fost deja promulgată de președintele României, Klaus Iohannis.

Sunt mai multe drepturi pe care le vor avea salariații în plus și vorbim în primul rând de mai multe zile libere pe parcursul unui an spre exemplu, un salariat care trebuie să îngrijească o rudă sau o persoană cu probleme medicale grave, care locuiește în aceeași gospodărire, va putea să aibă 5 zile libere pe an, zile care nu se constituie în cadrul concediului de odihnă și reprezintă vechime în muncă.

Aceste probleme medicale, însă, vor fi stabilite printr-un ordin de ministru.

De asemenea, în cazul unei situații neprevăzute - o urgență în familie, un accident, salariații vor putea avea până la 10 zile libere pe an, însă trebuie ca angajatorul să fie anunțat în prealabil, iar această perioadă să fie ulterior recuperată în întregime.

Angajatorii care nu acordă aceste concedii vor fi sancționați cu amendă cuprinsă între 4000 și 8000 de lei.

De asemenea, mai sunt și alte beneficii: funcționarii publici vor putea să lucreze în regim de telemuncă 5 zile pe lună în cazul în care au un copil mai mic de 11 ani sau alte probleme, situații care ei favorizează să beneficieze de această perioadă de telemuncă.