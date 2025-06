PSD nu spune „nu” unui premier tehnocrat. Grindeanu: „Depinde cine este acel tehnocrat”

PSD nu spune „nu” unui premier tehnocrat. Foto: Inquam Photos/ George Călin

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a precizat joi seara că social-democraţii preferă un premier politic, nu unul tehnocrat, dar a menţionat că depinde totuși şi cine ar putea fi acel tehnocrat pe care Președintele Nicușor Dan l-ar desemna.

Întrebat dacă PSD ar susţine un premier tehnocrat în cazul în care se va ajunge la varianta aceasta, Grindeanu a răspuns că el consideră că este mult mai bună varianta rocadei premierilor decât varianta unui tehnocrat. „Nu ştiu dacă se va ajunge. Dacă se va ajunge, aşa e un scenariu cu un mare dacă, depinde şi cine este acel tehnocrat. Am prefera, aşa cum am spus, un guvern politic. Şi de aceea am şi fost de acord cu acel acord politic de care ştiţi, care prevedea rocada la jumătatea acestei perioade şi asta este soluţia pe care am acceptat-o. Hai să vedem, dacă o să fim într-o altă realitate, o să discutăm atunci. (...) Eu cred că este mult mai bună varianta rocadei decât varianta unui tehnocrat”, a spus el.

Chestionat, de asemenea, dacă UDMR a fost de acord cu această rocadă, Grindeanu a răspuns: „Da, a fost. La UDMR a fost vorba de altceva, nu de faptul că nu erau de acord cu rocada”.

El a mai fost întrebat dacă rotativa guvernamentală poate fi varianta optimă pentru România.



„Eu cred că este mult, mult, mult mai bună decât varianta unui tehnocrat”, a răspuns Grindeanu.