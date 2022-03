Analistul economic Mircea Coşea, despre avertismentul ONU care anunţă "uraganul foametei" în urma războiului din Ucraina

Șeful ONU, Antonio Guterres, a avertizat luni că lumea trebuie să acționeze pentru a preveni un "uragan al foametei și o prăbușire a sistemului alimentar global" în urma invaziei Rusiei în Ucraina.

Secretarul general a declarat reporterilor din New York că războiul riscă să provoace consecințe de amploare pentru aprovizionarea globală cu alimente, care vor avea un impact devastator asupra celor mai săraci.

"Acest război merge cu mult dincolo de Ucraina. Este, de asemenea, un atac asupra celor mai vulnerabile oameni și țări din lume", a spus Guterres.

El a avertizat că indicele global al prețurilor la alimente al ONU este la cel mai înalt nivel de până acum și că cele 45 de țări cel mai puțin dezvoltate din lume importă cel puțin o treime din grâul lor din Ucraina sau Rusia.

Mircea Coşea spune că populaţia lumii va fi afectată de foamete cronică

Mircea Coşea, analist economic, a explicat în exclusivitate la Antena 3, că războiul dintre Rusia şi Ucraina a generat o nouă criză alimentară, iar preţurile vor continua să crească în următoarea perioadă.

"Poate să fie un mic uragan, numai că ONU anunţă cam târziu lucrul acesta, pentru că acest uragan este în acţiune încă de un an de zile. Acum un an, chiar Oranizaţia Naţiunilor Unite pentru alimentaţie şi agricultură a anunţat acest lucru. Mai exact, că intrăm într-o criză alimentară, că această creştere explozivă a preţurilor la anumite produse de bază alimentară, cum ar fi grâul, porumbul, lactatele, au o creştere pe care nu am mai întâlnit-o de 17 ani, iar în această analiză se prezintă şi căile la care s-a ajuns. În primul rând sunt lipsa unor fonduri de dezvoltare, pe care chiar Naţiunile Unite trebuia să le gestioneze. Este reducerea substanţială a terenurilor arabile, ca urmare a unor industrializări şi urbanizări, sunt efectele climatice, sunt preţurile mici la achiziţie, sunt conflicte zonale care au loc, deci nu e ceva nou. Sigur că această invazie, această nenorocire din Ucraina aduce un plus de efect distructiv la acest urgan, pentru că într-adevăr, Ucraina şi Rusia aprovizionau în foarte mare parte cu grâu, ţările din Africa şi Asia, mai puţin Europa, aproape deloc.

Exportul de grâne ruseşti şi ucrainene în Europa era foarte redus (...) Populaţia globului intră în aşa-numita foame cronică. Ultimele date arată că există pericolul, că după această invazie a ruşilor în Ucraina, cifra celor care intră în foame cronică să crească cu 10%.

Analisul economic avertizează că preţurile la alimentele de bază vor continua să crească

(...) Avem o inflaţie în jur de 20-22%, deci e foarte mult. Puterea de cumpărare a celor cu venituri mici scade îngrozitor de repede, tocmai din cauza creşterii preţului la alimente, iar aceste preţuri vor mai creşte. Aşa cum ne spune acest domn de la ONU, preţurile globale cresc. România are o mare vulnerabilitate. Mâncarea pe care noi o avem zilnic pe masă, alimentele de bază, sunt 70% importate. Pe aceşti 70% se adaugă acum creşterea preţurilor globale la alimente. Deci, din afara noastră vin o serie de elemente care vor mări preţurile la alimente. Din interiorul ţării vin alte elemente, cum ar fi preţul la energie, la carburanţi. Deci ne aşteptăm la creşteri importante la alimentele de bază", a explicat Mircea Coşea în exclusivitate la Antena 3.