Moment șocant în trafic! Un bucureștean a trăit clipe de coșmar într-o parcare de pe drumul european 85

Un bucureştean cu doi copii în mașină a trăit momente de coşmar în parcarea de la Sineşti, chiar pe drumul european E85. Bărbatul oprise pentru o pauză de condus, când a realizat că din pădurea aflată în apropiere mai mulţi indivizi urmau să se năpustească asupra mașinii.

Au şi reuşit să-i înţepe unul dintre cauciucuri. Speriat, bărbatul a sunat la 112 şi aşa a aflat că Poliţia cunoştea în detaliu situaţia şi i-a spus că, din cazurile anterioare, era posibil să fie urmărit.

Episodul parcă rupt din Vestul sălbatic s-a încheiat cu bine. În cele din urmă şoferul a reusit să oprească într-o parcare luminată și aglomerată şi să umfle cuciucul înțepat de atacatori.

„A fost un moment de beznă totală și în acea parcare și pe șosea nu există iluminat public. Era puțin după ora 21 și când am văzut acel întuneric și că sunt singur am decis să urc în mașină. La o secundă am văzut oameni ieșind din pădure alergând spre mașina noastrp. După ce am urcat am văzut un tânăr ghemuit lângă roțile mașinii, aveam motorul pornit și am demarat”, a povestit șoferul Mihai Răzvan Morar., care a povestit întâmplarea și pe Facebook.