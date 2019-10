Ramona Ioana Bruynseels, reacție după cazul pedofilului din Călărași: Primul sentiment e de groază. Trebuie să schimbăm ceva

Foto: Ramona Ioana Bruynseels/ Facebook

Ramona Ioana Bruynseels, candidata umaniştilor la alegerile prezidenţiale, reacționează în cazul minorilor abuzați de pedofilul din Călărași. Ramona Ioana Bruynseels susține că este nevoie de o schimbare, iar părinții și copiii sunt într-o continuă stare de teroare din cauza acestor oameni care umblă liberi și nesupravegheați.

”Primul sentiment e de groază, pentru că sunt mamă a două fetițe. După cum am spus, după ce a apărut cazul Caracal și cu ce se întâmplă acum, iată că am ajuns, mamele din România, să ne fie frică să ne lăsăm copiii nesupravegheați. Din perspectiva candidatului, uitându-mă la ceea ce se întâmplă acum, nu pot să spun decât că trebuie să schimbăm ceva. Iată unde am ajuns și iată unde ne-a adus cei ce au condus țara în ultimii 30 de ani.

Suntem într-o stare de teroare pentru părinți și copii. Cum să accepți că astfel de dezaxați, care clar au probleme mentale, umblă liberi și nesupravegheați. Această situație aduce în vizor mai multe probleme”, a spus Ramona Ioana Bruynseels, la Antena 3.