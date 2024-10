Sindicaliştii fac apel la Guvern să reducă impozitarea pe muncă. Polonezii rămân cu o sumă mai mare netă la acelaşi salariu brut

S-a propus reducerea taxării cu 5% pentru salariile de până la 5.700 lei brut. Sursa foto: Getty Images

Blocul Naţional Sindical lansează un apel public către Guvernul României pentru a reduce impozitarea pe muncă, un studiu realizat de Departamentul Cercetare din cadrul organizaţiei arătând că nivelul contribuţiilor sociale din România transformă fiscalitatea muncii într-una excesivă.



"Ponderea lor faţă de veniturile din taxe este mult mai mare decât în statele Organizaţiei pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD). Datele centralizate la nivelul OECD arată că România se află pe poziţia 6 din 37 de economii studiate ca dimensiune a încasărilor din contribuţii sociale faţă de veniturile fiscale. În România, contribuţiile reprezintă 37,5% raportat la toate încasările din venituri fiscale. Raportat la veniturile din taxe din România, contribuţiile reprezintă astfel 37,5% din acestea în timp ce media statelor OECD/aspirante OECD este de 24,3%", se menţionează într-un comunicat al BNS.



Potrivit sursei citate, structura disproporţionată a nivelului contribuţiilor raportat la încasările efective din impozite şi taxe este relevată şi de tabloul încasărilor din taxe versus contribuţii sociale.



"Astfel, la nivelul anului 2023, încasările din contribuţii aplicate pe venitul salariaţilor au reprezentat de 4 ori suma totală a încasărilor din impozite pe salarii şi pe venit; de 5,5 ori mai mult decât toate încasările din impozitul pe profit; de 1,5 ori mai mult decât suma încasărilor totale din TVA. Situaţia este o problema structurală, datele din 2023 prezentate mai sus confirmând structura deficitară a veniturilor din perioada 2018-2022. Anul 2018 reprezintă momentul în care contribuţiile obligatorii au fost trecute în sarcina angajaţilor (anterior fiind distribuite între angajator şi angajaţi)", subliniază reprezentanţii BNS.



În contextul menţinerii unui nivel excesiv al contribuţiilor pentru veniturile din muncă, ideea că România are o fiscalitate redusă (prin prisma cotei de 10% de impozitare a veniturilor) este iluzorie, susţin sindicaliştii.



"Veniturile nete din muncă sunt inferioare unor state care au cote superioare de impozitare a veniturilor (precum Polonia, care are cote de 0%, 12% şi 32%). Pentru acelaşi brut ca în România, majoritatea angajaţilor polonezi rămân cu sume nete din salariu substanţial mai mari decât în România. Rezultatele arată că impozitarea efectivă a veniturilor din muncă în România conduce la situaţia în care, faţă de aceeaşi sumă a salariului mediu brut pe economie, salariatul român încasează doar în jur de 1.000 de euro (1.009 Euro), în timp ce acelaşi venit brut, dar fiscalizat în Polonia, conduce la un venit net pentru angajatul polonez de 1.246,4 euro (+23,5% faţă de cazul impozitării în condiţiile fiscalităţii pe muncă din România)", se mai menţionează în comunicat.



Analiza BNS arată că, în România, reţinerile/contribuţiile obligatorii către stat din salariile angajaţilor au ajuns să reprezinte aproximativ 43% din câştigul salarial mediu brut, doar circa 57% fiind suma netă ce rămâne salariaţilor. Impozitarea muncii în România se realizează în principal prin impozitul pe venit (cota de 10% aplicată asupra venitului din salarii) şi contribuţii sociale obligatorii (25% contribuţie pentru asigurări sociale şi 10% contribuţia de asigurări sociale de sănătate - amândouă în sarcina angajatului şi 2,25% contribuţia asigurătorie pentru muncă - în sarcina angajatorului).



În contextul dezechilibrelor macroeconomice majore, în special la nivelul deficitului bugetar (estimat de cea mai recentă analiză a agenţiei de rating S&P la nivelul de 7,3% pentru anul 2024), o eventuală majorare de TVA (ca soluţie ad-hoc pentru inversarea pantei agresive de deteriorare a soldului bugetar) ar înrăutăţi şi mai mult situaţia fiscalităţii excesive a veniturilor din România, întrucât alocarea veniturilor din salarii arată că, după acoperirea cheltuielilor de subzistenţă, cea mai mare parte a veniturilor majorităţii salariaţilor din România se îndreaptă spre consum şi nu spre economisire, din cauza nivelului mic al salariilor din România, mai semnalează reprezentanţii BNS.



Analiza Blocului Naţional sindical arată că majoritatea salariaţilor din România, în jur de 80% din totalul lucrătorilor, sunt plătiţi sub nivelul câştigului salarial mediu brut pe economie.



"În acest context, pentru ei, Blocul Naţional Sindical cere Guvernului României să găsească soluţii urgente de reducere a fiscalităţii pe muncă", punctează BNS.