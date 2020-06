Un lider PNL a dat bacalaureatul la 42 de ani: „A fost greu, dar m-am pregătit. Sper să iau o notă bună!”

„Am absolvit o școală profesională, nu am dorit să merg la liceu pentru că mi-a plăcut meseria de mecanic auto și am diplomă în acest sens. Nu este nicio rușine”, a spus Daniel Moroșanu pentru DC News.

„După acest moment, am plecat din țară pentru un trai mai bun, precum au plecat, din păcate, mulți români de-ai noștri în diaspora. După un timp, m-am întors în România. Mi-am făcut familie, am făcut o afacere și am decis să fac liceul la seral. Am terminat acum doi ani.

Apoi am făcut un curs postliceal de tehnicieni silvici. Precizez că este prima dată când dau bacalaureatul!”, a mai spus prim-vicepreședintele PNL Vrancea, Daniel Moroșanu.

Daniel Moroșanu, liberalul care a dat bacalaureatul la 42 de ani

Daniel Moroșanu a susținut luni proba scrisă la Limba și literatura română din cadrul examenului de Bacalaureat 2020 la Liceul „Simion Mehedinți” Vidra. Moroșanu este din anul 2017 prim-vicepreședinte al PNL Vrancea.

Primele rezultate la examenul de bacalaureat vor fi afișate marți, 30 iunie, până în ora 12.00. Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic, în zilele de 30 iunie, în intervalul orar 16:00 - 19:00 și pe data de 1 iulie, în intervalul orar 8:00 - 12:00.

Rezultatele finale vor fi anunțate duminică, 5 iulie.