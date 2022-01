Violeta Vijulie, după ce a fost eliberată de la ANFP: "Vă rog să mă ajutați să găsesc adopție pisicilor"

Aceste 2 pisicuțe frumoase au fost cu mine la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cât am fost președinte. Acum le-am luat și le-am dus într-un birou de-al meu mai vechi în care nu stă nimeni și e și foarte mic. Mă duc eu să le hrănesc, dar nu au dragoste acolo. Au nevoie de o casă și părinți iubitori. Vă rog să mă ajutați să le găsesc adopție”, scrie pe Facebook Violeta Vijulie.

Ea le face și o prezentare celor două pisici.

„Unul e băiat, aprox. 5 ani, castrat. Cealaltă e fetiță, aprox. 1 an, sterilizată. Ambii sunt traumatizați pentru că eu i-am luat de pe stradă, i-am dus la doctor, unde i-a făcut bine pt că erau răciți, apoi i-a sterilizat.

La ANFP nu s-au acomodat pentru că trecea prea multă lume prin birou. Inițial, eu am adus-o la ANFP pe fetița lor. Dar m-am gândit că pot să ii salvez și pe ei, am dus puiul acasă ( unde am strâns deja 4 pisici ) și am lăsat loc la ANFP pentru aceștia 2 care sunt mama și tatăl puiului care e la mine acasă alături de alte 3 pisici salvate tot de pe stradă”, încheie Vijulie.

Ea a fost eliberată de premierul Nicolae Ciucă, luni seara, din funcția de președinte al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

