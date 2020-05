Florin Leucea, în vârstă de 38 de ani, grefier la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, s-a sinucis pe 26 aprilie.

Mai mulți alți angajați ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au fost prezenți la înmormântarea fratelui procurorului-șef, Alin Leucea, din localitatea Haieu, Bihor, se arată într-o investigație a jurnalistului Antena 3, Adrian Călin.

Din imaginile făcute publice de reporter, se observă încălcarea restricţiilor stării de urgenţă.

„Ieri, în jurul prânzului, mai mulţi procurori şi angajaţi ai Parchetului Tribunalului Bihor au participat la o înmormântare în Haieu/1 Mai, localitate din judeţul Bihor, lângă Oradea. Imaginile suprinse la faţa locului arată prezenţa a mai mult de 8 persoane, adică peste numărul legal de participanţi. Pe numărate, vreo 40!

În toată ţara mor oameni, dar lumea respectă ordonanţele şi nu participă la înmormântări în sensul nerespectării legii! Sau dacă cineva riscă, vine amenda imediat. Dar în cazul de ieri (marţi – n.r.), poliţia a închis ochii. Cum să îl amendeze organul pe magistrat? E riscant. Mai ales când e vorba de prim-procurorul Parchetului Tribunalului Bihor. Adică oameni grei. Oameni de la care se aşteaptă să fie primii care respectă legea! Nu, e invers. Ei sunt primii care o încalcă!” , spune jurnalistul în postare.

„Am fost opt persoane, așa cum prevăd ordonanțele”, afirmă fratele decedatului

„Ne-am închis în capelă. Am fost opt persoane, am respectat numărul, aşa cum prevăd ordonanţele. E o dramă în familia mea. Nu a vrut nimeni să sfideze nicio lege, nicio ordonanţă. Noi nu am chemat pe nimeni. Remarc că se foloseşte funcţia mea. Nu e vorba de instituţie. Nu am participat în calitate de prim-procuror. Sunt un om care-şi plânge fratele şi sunt doi părinţi care-şi plâng copilul. Cei care au venit, au venit din proprie iniţiativă, dorind să fie alături de familie. La nuntă se trimit invitaţii, la înmormântare se duce cine doreşte să-i fie alături familiei. Când am ieşit din capelă, am văzut că erau oameni afară, în curtea bisericii. Ce era să facem?! Să-i fugărim sau ce să facem?! Sau ce era să fac, să nu merg să-mi plâng fratele?! Sau să-l înmormântăm în pădure?! L-am înmormântat lângă casa lui, în satul lui. Cei care au venit, au stat la distanţă, noi nu puteam să fugim. Îmi pare rău că s-a creat un subiect de presă, dintr-o dramă pe care nimeni nu şi-a dorit-o”, a declarat Alin Leucea, citat de bihon.ro.

I-au fost donate organele

Fratele lui Alin Leucea, Florin Leucea, grefier la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, s-a spânzurat pe 26 aprilie. În ciuda eforturilor de a-l readuce la viaţă, medicii nu au mai putut să-l salveze. El a intrat în moarte cerebrală, iar familia a decis să-i doneze organele, așa cum și-a manifestat victima dorinţa de-a lungul vieţii.