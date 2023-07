"Aceştia sunt cei mai agresivi". Ce spune despre un bărbat modul în care conduce maşina

Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a dezvăluit, în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse de la antena3.ro, felul în care sunt bărbaţii în funcţie de modul în care conduc maşina.

De multe ori, am văzut agresivitate între soţ şi soţie, mergând în trafic. De ce se întâmplă chestia asta? Să le luăm pe rând. Un bărbat care este nervos la volan este plin de furie, conduce haotic, intră în depăşiri riscante, înjură. Chestia asta înseamnă că este foarte obosit, foarte stresat şi în acest fel el îşi descarcă toată tensiunea pe care o strânge în perioada de muncă.

Ar fi bine să se discute cu el ca să afle care e cauza nervozităţii lui. Ca femeie trebuie să ai răbdare şi să îl întrebi ce s-a întâmplat, ce problemă are. Trebuie să îl învăţăm, să îl ajutăm să se descarce de această chestie.

A doua categorie de bărbaţi este reprezentată de cei care te ignoră atunci când conduc. Aceştia sunt cei mai agresivi pentru că ei, ignorându-te, încearcă să îşi estompeze singuri nervii, îşi inhibă pornirile şi sentimentele. Femeile nu trebuie să îşi facă griji, dar trebuie să stea bine cu echilibrul şi, de asemenea, poate înseamna că ei, în sinea lor, au un stil de viaţă agitat. Rutina lor este o formă de a se descărca.

În cea de-a treia categorie se află bărbaţii care încearcă să aducă în discuţie, în timp ce vorbesc în trafic, relaţia lor. Profită de faptul că sunt doar ei doi. Când vedem că încep mici acuzaţii trebuie să schimbăm subiectul imediat pentru că o scânteie duce la agresivitate fizică, cu siguranţă. Dacă vezi că îl deranjează ceea ce îi spui, poţi să fii diplomat şi să suceşti discuţia.

În aceste momente critice e bine să fim diplomaţi. Iar această pretenţie este pentru femei. De ce? Pentru că femeia are un instinct în plus. Femeile simt când bărbaţii le înşeală, când bărbatul nu o iubeşte, simt totul. Şi atunci ea e cea care are puterea să oprească. Când vedem că discuţia duce către reproşuri, trebuie să schimbăm subiectul obligatoriu.

Sunt bărbaţii care nu au nicio problemă dacă o femeie este la volan. Se aşează în dreapta, le place să fie pasageri. Este genul de bărbat care e ascultător, familia în care familia ia deciziile, şi nu neapărat ascultător, cât confortabil.

Ultima categorie pe care o întâlnim nu cu cei cu care merge tot timpul în maşină. Am văzut chestia asta la taximetrişti care se opresc continuu, merg încet. Aceşti bărbaţi sunt cei care sunt tot timpul indecişi. Până iau o hotărâre, te măriţi cu altul, te dezmăriţi şi abia atunci îşi dă el seama că trebuie să te ia de nevastă. Ţi s-ar părea că este atent, dar nu e adevărat. Aia e problema. Nu au rapiditatea conexiunilor neuronale. De obicei, aceşti bărbaţi au lângă ei femei care iau frâiele.