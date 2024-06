Dacă vedeţi aceste semne, plecaţi imediat! Avertismentul Lidiei Fecioru pentru cei care se confruntă cu ghostingul în relaţie

Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a explicat, în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse, cum se manifestă ghostingul în relaţii şi ce putem face ca să nu devenim victimele unor astfel de persoane.

Ghostingul în relații se referă la actul de a întrerupe brusc și complet orice formă de comunicare cu o altă persoană fără nicio explicație sau avertizare prealabilă. Acest comportament apare frecvent în contextul relațiilor romantice, dar poate fi întâlnit și în prietenii sau în relații profesionale. În acest context, bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a explicat cum sunt persoanele afectate de acest fenomen şi care sunt soluțiile.

"Problema cea mai mare o are persoana ca atare. Pentru că, cu siguranță urmărește de fiecare dată ceva. Dacă nu se ajunge la un rezultat pe care l-a urmărit, cu siguranță va pleca așa.

De la prima dispariție și până la a doua trebuie să-ți dai seama că e o problemă. Nu există. Adică nu poate să-i moară o bunică de 10 ori! Chestia asta are un țel, are un interes. În momentul când interesul s-a închis sau nu se ajunge la rezultatul pe care și l-a dorit face acest lucru (n.r ghosting) și caută și o altă victimă.

Persoana cealaltă începe să aibă destul de multe probleme. Și problemele sunt destul de grave. În primul rând persoana părăsită cade într-o formă de depresie. Mă refer la relații, că dacă a dispărut un prieten, asta este...e alegerea lui. S-a îndepărtat și n-a mai dat nicio explicație, şi este mai uşor.

Dar când este o relație de iubire, de viață sau și în relațiile între frați se mai întâmplă chestia asta, că am văzut frați care nu s-au văzut și nu s-au auzit de o căruță de ani, întâi și întâi face o formă de depresie, intră în blackout și de acolo începe să-și caute tot felul de neajunsuri, îi scade stima de sine, se învinovățește.

De pildă, el s-a hotărât să o ceară de nevastă și ea l-a părăsit. Se întâmplă și femeilor și bărbaților. Persoana respectivă intră în depresie, nu e nimic diferit.

El intră într-această formă de depresie unde se blochează, unde după aceea nu mai poate avea încredere în ceilalți oameni care vin în viața lui. Este refractar la tot ce înseamnă ajutorul celor din jur care sunt foarte apropiați. Ignoră totul pentru că nu mai are încredere în nimeni și în nimic. Intră într-o formă de confuzie și neîncredere.

De pildă, am văzut un caz unde un bărbat a avut o amantă 15 ani. Asta, la un moment dat, a hotărât să se căsătorească cu cineva. S-au întâlnit, s-au plăcut și ea i-a spus lui că relația lor s-a încheiat. Mi-a apărut bine de cunoștință, de timpul petrecut. Nu te-am deranjat, nu te-am pus să divorțezi, nu ți-am cerut să mă iei de nevastă, nu ți-am cerut nimic absolut. Eu am hotărât să mă căsătoresc. Vreau și eu fericirea mea, duminicile mele cu un alt bărbat că n-o să te aștept pe tine.

Domnule, intrase ăsta într-o depresie de nu-ți venea să crezi. Plângea ca un copil! El oricum era mai emotiv așa, dar plângea într-un hal.

Deci nu fii egoist. Nu se poate. Ea are dreptul la viaţa ei, la fericirea ei, la iubirea ei care i se cuvine ei. Păi nu i-a lipsit nimic! Înțelege-mă corect. E ca la un copil. I-ai cumpărat adidaşi? Nu-l iubești, ci l-ai încălțat. Eşti obligat să-l încalţi, că este copilul tău. Tu ţi-ai asumat că întreţii o femeie, ai întreţinut-o, dar asta nu înseamnă că ai şi iubit-o.

Ai fost egoist pentru dragostea ei, pentru viața ei și ea hotărât să-și vadă de viața ei și tu acum ai o formă de egoism.Sfatul meu pentru cei care trec prin astfel de situații este să renunțe de la prima dispariție.

Pentru că noi știm că cine s-a culcat odată cu găinile o va face şi a doua oară. Chestia asta o va face și altuia. Deci fără discuție, nu există. Pe nefericirea cuiva nu îţi construiești tu fericirea.

Pentru că oamenilor cărora li se întâmplă acest lucru trec printr-o durere emoțională și sentimentul de respingere. Se plâng tot timpul că li se întâmplă de mai multe ori să fie părăsiți, pentru că atrag această formă de oameni lângă ei.Nu știu să povestesc sau să lămuresc de ce se întâmplă chestia asta, de ce atrag aceleași gen de persoane.

Mai departe se declanșează sindromul abandonului, unde revin toate traumele din copilărie. Așa că, comunicarea este cea mai importantă. Nu dă explicații, nici nu le cereți. Încercați să vă rupeți de aceste persoane instantaneu și imediat. Și dacă cineva vă povestește că o persoană pe care o cunoaște a făcut acest lucru și tu spui: ei nu e adevărat, poate că a avut o cauză.. să știți că nu există scuze la nimic", a spus bioenergoterapeutul Lidia Fecioru în emisiunea Adevăruri ascunse.