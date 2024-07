Horoscop 8-14 iulie 2024, cu Mihai Voropchievici. Gemenii strălucesc pe toate planurile, Racii au parte de o iubire fulgerătoare

Adevăruri ascunse, ediția din 6 iulie 2024 | Sursă foto: Captură video

Numerologul Mihai Voropchievici a dezvăluit, în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse, cum vor evolua zodiile în săptămâna 8-14 iulie 2024.

Horoscop 8-14 iulie 2024, cu Mihai Voropchievici pentru Berbec

Pentru Berbec, o carte foarte bună, e steaua. Simbolizează începutul unei noi acțiuni, o activitate profesională reușită și o realizare materială pozitivă. Întâlnirea cu o persoană mai în vârstă va pune bazele solide a unei relații de lungă durată.

Horoscop 8-14 iulie 2024, cu Mihai Voropchievici pentru Taur

Taurul are roșu, carte mai degrabă pozitivă. Are o energie bine canalizată. Nativul din Taur are forță activă, domină situația, e plin de dinamism, combativitate și aceste lucruri fac să-i aducă reușita în viața lui de zi cu zi. Totodată, pe partea amoroasă, raporturi pasionale, deoarece, în săptămâna următoare, forța de atracție fizică și magnetică a Taurului e la cote foarte, foarte înalte.

Horoscop 8-14 iulie 2024, cu Mihai Voropchievici pentru Gemeni

Gemenii au piscul, o carte neutră, începutul unei acțiuni sau demararea unei acțiuni. Veți fi combativi, vă veți lansa, veți reuși să obțineți absolut tot ceea ce doriți de la acțiunile dumneavoastră. Într-un plan secund, un fapt nou va relansa relația voastră.

Horoscop 8-14 iulie 2024, cu Mihai Voropchievici pentru Rac

Pentru Raci, un galben, o carte pozitivă. Racii renasc săptămâna viitoare, se reînnoiesc. O întâlnire neprevăzută le aduce o iubire fulgerătoare Racilor singuri. Se pot salva dintr-o situație dificilă pe care singuri și-au creat-o. Aveți vești și vă puteți bucura de întoarcerea unor persoane dragi, apropiate.

Horoscop 8-14 iulie 2024, cu Mihai Voropchievici pentru Leu

Leul are o carte foarte bună, albul, care simbolizează o protecție foarte puternică din partea unei personalități marcante. Un suflet generos care vă va sta la dreapta dumneavoastră și vă va coordona spiritual. Să fiți încrezători pentru că sunteți pe calea cea bună.

Horoscop 8-14 iulie 2024, cu Mihai Voropchievici pentru Fecioară

Pentru Fecioare, carte dificilă. Simbolizează sfârșitul unei situații. Transformarea se impune în mod obligatoriu. Situația dificilă pe care ați creat-o nu are decât două alternative: ori se sfârșește, ori un eșec mai puțin suportabil. Sfârșitul situației înseamnă ca voi să acceptați schimbarea în profunzime și abia atunci veți trăi un suflu nou, o renaștere.

Horoscop 8-14 iulie 2024, cu Mihai Voropchievici pentru Balanță

E a doua săptămână la rând în care Balanța e furtunoasă. E bulversat de o situație. Încă are furie, dispute, orgoliul e rănit. Doamne ferește, să nu apară o ruptură violentă, pentru că sunt posibile dispute, lacrimi, cirze și de aceea se impune mai multă prudență și înțelepciune.

Horoscop 8-14 iulie 2024, cu Mihai Voropchievici pentru Scorpion

Scorpionii au semilunele. O carte neutră, care arată că voi, săptămâna viitoare, sunteți nevoiți să faceți o alegere, dar sunteți în perpetuă ezitare, îndoială, dualitate. Sunteți răvășiți, sunteți neliniștiți, apare și o rivalitate, așa că trebuie să reflectați înainte de a acționa.

Horoscop 8-14 iulie 2024, cu Mihai Voropchievici pentru Săgetător

Săgetătorul are triunghi, o carte neutră. O scrisoare, un telefon, o deplasare vor conduce în final la reuniunea de familie mult așteptată pentru voi, care sunteți mari iubitori de intelectuali. O atracție mai mult decât intelectuală sau decât fizică vă face să stați pe jăratic o săptămână.

Horoscop 8-14 iulie 2024, cu Mihai Voropchievici pentru Capricorn

Pentru Capricorni, carte negativă. Trădare, abandon, rea credință din partea celor din jur. Sunteți prizonierii unei situații și nu puteți face mare lucru pentru moment.

Horoscop 8-14 iulie 2024, cu Mihai Voropchievici pentru Vărsător

Vărsătorul are zborul, elanul, multă prietenie, sentimente altruiste, schimbări rentabile întoarcerea cuiva. Mergeți într-o vizită, stabiliți relații amicale. Vă place o persoană din anturajul acela și veți fi nvoiți dacă o doriți lângă voi să faceți voi primul pas.

Horoscop 8-14 iulie 2024, cu Mihai Voropchievici pentru Pești

Luna îi patronează pe Pești. Nativii din Pești au o săptămână în care visarea, trecutul, amintile, pasivitatea, familia, seara sau noaptea îi duce cu capul nori, dar cu picioare într-o baie cu apă rece, ca să se trezească la realitate. Cu toate astea, e o săptămână în care vă apasă emoții puternice și veți reconsidera amintirile de demult, multă indecizie, pasivitate și vă rupeți undeva de situația reală, care este mult mai reală decât sunteți voi de fapt.