Horoscop noiembrie-decembrie 2022, cu Mihai Voropchievici. Taurii sunt pregătiţi să renască, Capricornii închid uşa în urma lor

Horoscop noiembrie-decembrie 2022, cu Mihai Voropchievici. Numerologul Mihai Voropchievici a vorbit despre ce rezervă astrele la final de an 2022 pentru cele 12 semne zodiacale.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Horoscop noiembrie-decembrie 2022, cu Mihai Voropchievici pentru Berbeci

Nu s-au vindecat, iar acum Universul îi va ajuta să se vindece de toată durerea pe care au acumulat-o. Este şansa majoră să lase trecutul în spate. Se pot vindeca de cele mai mari traume. Dacă nu le vor da la o parte vor face parte din viaţa lor şi în anul 2023. Este o zodie iubită de către Dumnezeu. Divinitatea îi duce spre un drum diferit. Să pună în balanţă înainte de a acţiona ce vor să facă. Universul le ghidează paşii.

Horoscop noiembrie-decembrie 2022, cu Mihai Voropchievici pentru Tauri

Pe final de an, Taurii cresc din punct de vedere spiritual. Este un an karmic pentru ei, care vine să le răscolească sinele. Trebuie să ştim dacă am greşit sau nu. În această perioadă îşi vor îndrepta atenţia asupra propriei persoane. Învaţă să se iubească mai mult. Au mai mult interes personal. Vor face ca zilele care urmează să fie speciale. Sunt pregătiţi să renască. Divinitatea le întinde ambele mâini.

Horoscop noiembrie-decembrie 2022, cu Mihai Voropchievici pentru Gemeni

Vor învăţa să aprecieze lucrurile mărunte. Ei gândesc la stil mare şi grandios. Uită că de multe ori acele lucruri mari se fac cu ajutorul lucrurilor mici. În inima Gemenilor apare recunoştinţa pentru tot ce au trăit. Este un sentiment extraordinar de mare. Să nu uite să le mulţumească oamenilor din jurul lor. Ei prin acordarea recunoştinţei vor trece pe un plan superior.

Horoscop noiembrie-decembrie 2022, cu Mihai Voropchievici pentru Rac

Racii sunt un pic mai avansaţi şi percep clar că toată puterea este doar în ei. Nimeni şi nimic nu-i poate destabiliza pe Raci. Vor realiza cât este de importantă decizia lor de a-şi lua viaţa în propriile mâini. Acum este momentul pentru schimbările pe care le-au dorit de la începutul anului. Finalul de an este foarte favorabil pentru a pune în coşul cu reuşite toate acele dorinţe ale lor. Să-şi dorească cât mai multe.

Horoscop noiembrie-decembrie 2022, cu Mihai Voropchievici pentru Leu

Leul devine mai blând şi mai docil. Îşi da seama că uşile pe care nu le-a putut deschide nu îi erau destinate. Leii sunt în pace şi vor realiza că sunt pe drumul cel bun. Universul îi duce fix acolo unde ar trebui să fie. Dumnezeu ştie întotdeauna ce este bun pentru ei.

Horoscop noiembrie-decembrie 2022, cu Mihai Voropchievici pentru Fecioară

Fecioarele trebuie să facă pace cu trecutul. Să înţeleagă că acele lucruri prin care au trecut, au fost necesare să se întâmple aşa. Greşind au învăţat o lecţie. Să nu mai fie interesate de aceea ce s-a întâmplat în viaţa lor. Să accepte greşelile şi îşi vor învăţa lecţiile.

Horoscop noiembrie-decembrie 2022, cu Mihai Voropchievici pentru Balanţă

Balanţa cam de multă vreme a încercat să găsească iubirea adevărată. Totul e clar aşa că Universul are planuri mari de final de an 2022. Îşi dau seama de ce au fost puse la încercare. Dragostea care bate poate să fie şi dragostea altor persoane pentru ei. Aceşti oameni îi vor ajuta. Vor veni şi proiecte noi. Când e dragoste sunt şi bani şi plăceri.

Horoscop noiembrie-decembrie 2022, cu Mihai Voropchievici pentru Scorpion

Au avut un an destul de greu şi s-au încărcat de multă negativitate. Au fost puşi în ipostaza de a fi arătaţi cu degetul. A adunat atât de multă energie negativă şi trebuie să scape de ea. Trebuie să şi cureţe inima. Să ierte şi se vor simţi mult mai bine. Se vor elibera de toate lucrurile toxice.

Horoscop noiembrie-decembrie 2022, cu Mihai Voropchievici pentru Săgetător

Săgetătorul trebuie să-şi accepte trecutul. Trebuie să înveţe să-şi accepte greşelile. Ei şi-au dat singuri o pedeapsă. Se bat cu cuvinte grele, dar îşi dau seama că totul s-a întâmplat pentru că exista un motiv întemeiat. Săgetătorii să accepte trecutul şi să facă pace cu ei înşişi. Să transforme eşecul în lecţii de viaţă.

Horoscop noiembrie-decembrie 2022, cu Mihai Voropchievici pentru Capricorn

Pacea se instalează în viaţa lor. Forţa divină le trimit pace la final de an. A avut multe luni de anxietate şi de dezbateri cu el. Scapă de această perioadă şi de problemele care nu şi-au găsi rezolvarea. Capricornii deschid ochii şi văd luminiţa de la capătul tunelului. Capricornii să lase pacea să intre în sufletul lor şi să închidă uşa.

Horoscop noiembrie-decembrie 2022, cu Mihai Voropchievici pentru Vărsător

Vărsătorii vor întâlni oameni frumos pe acest final de an. Vor lucra mai mult la relaţiile pe care le au cu oamenii din jurul lor. Acceptă că şi ei au greşit. Au de câştigat, pentru că vor cunoaşte suflete frumoase.

Horoscop noiembrie-decembrie 2022, cu Mihai Voropchievici pentru Peşti

Peştişorii să iasă din zona lor de confort. Au fost cuminţi şi au cam trândăvit. E cazul să mai şteargă şi praful. Tot ce este negativ se aşează în colţuri. Să îşi urmeze visurile. Să îşi asume riscuri majore pentru a fi cu adevărat fericiţi.