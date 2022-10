Horoscopul zodiilor nervoase, cu Mihai Voropchievici. Racii fierb pe interior, Berbecii se enervează extrem de uşor

Numerologul Mihai Voropchievici a dezvăluit, în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse, horoscopul zodiilor nervoase şi metodele prin care fiecare zodie se calmează.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Întotdeauna, fiecare zodie se va găsi într-o soluţie de criză, iar comportamentul lor e diferit total. Fiecare are tipicul ei.

Horoscopul zodiilor nervoase, cu Mihai Voropchievici pentru Berbec

Se enervează extrem de uşor din te miri ce lăsând totul să iasă afară, la suprafaţă. Spune, vorbeşte, ţipă. Supărarea însă le trece repede, dar momentul acela e critic. Atunci pot strica o relaţie, o prietenie, pot deveni insuportabili şi neagribili. Ca să îi linişteşti, să îi temperezi, poţi să îi oferi unui astfel de om exact nişte lucruri benefice ca să îşi poată descărca surplusul de adrenalină.

Horoscopul zodiilor nervoase, cu Mihai Voropchievici pentru Taur

Tinde să fie calm, lent, în general, dar nu imposibil de înfuriat. E recomandat să nu enervezi un Taur pentru că atunci când se enervează ai grijă să nu fi prin preajma lui. Face foarte urât. E recomandat să nu enervezi un Taur. Ştii când se enervează? Când îi spui că a mâncat prea mult şi când îi spui că a cheltuit bani sau că e zgârcit. Când se supără, cea mai bună metodă de calmare este auto-controlul. El nu are nevoie de altă persoană care să vină să îl tempereze. Îşi dă seama că undeva face ceva greşit şi efectiv persoana care l-a enervat este maginalizată. Nu mai vorbeşte o perioadă de timp cu ea.

Horoscopul zodiilor nervoase, cu Mihai Voropchievici pentru Gemeni

Gemenii când se supără nu mai ascultă şi încep, pur şi simplu, să turuie. E ca şi cum ai da drumul la un vechi casetofon. Lucrul acesta este un dezavantaj în soluţionarea conflictelor pentru că eşti obligat undeva să îl asculţi şi îţi trebuie multă răbdare când se enervează un Geamăn. Îşi varsă tot amarul şi îşi aduce aminte totul. În astfel de situaţii, Gemenii trebuie să îşi spună singuri stop şi să asculte părerile celorlalţi. Să nu îi impui pentru că dacă vine ca impunere nu o face.

Horoscopul zodiilor nervoase, cu Mihai Voropchievici pentru Rac

Racul pune totul la suflet şi fierbe pe interior. Când ai să vezi un Rac supărat, îmbufnat, care trânteşte totul prin casă, să fi convins că cineva l-a scos din pepeni. În cazul lor, indicat este să lase aburii mâniei să se risipească uşor. Nu îl forţa, lasă-l zece minute în apele lui, să se calmeze. După aceea începe să gândească raţional. Când se enervează, Racul nu mai este raţional.

Horoscopul zodiilor nervoase, cu Mihai Voropchievici pentru Leu

Tinde să fie egoist aşa că atunci când se enervează totul se concentrează în jurul propriei persoane. Îşi domoleşte furia pentru că ştie că îi poate afecta pe cei dragi.

Horoscopul zodiilor nervoase, cu Mihai Voropchievici pentru Fecioară

Fecioara îşi controlează emoţiile foarte uşor, dar haosul şi dezorganizarea nu sunt tocmai pe placul lor. Singurele lucruri care scoate o Fecioară din minţi sunt lipsa curăţeniei şi ordinea. Fecioara când izbucneşte, întâi nu te atinge cu nimic, dar te toacă şi îţi face o morală de îţi vine să îi zici: dă-mi două după ceafă. Trebuie să se concentreze, în general, pe imaginea de ansamblu, de la ce a plecat totul, şi abia apoi să recunoască că totul va fi în regulă. Are obiceiul să se ghideze după un singur lucru.

Horoscopul zodiilor nervoase, cu Mihai Voropchievici pentru Balanţă

Balanţele sunt caracterizate prin nehotărâre ceea ce înseamnă că au multe oportunităţi care pot trece pe lângă ei tocmai în momentul de furie. Trec de la o stare la alta. Sunt foarte complicat. Trebuie să înveţe că furia şi nervii nu reprezintă o soluţie eficientă de rezolvare a problemelor. Dimpotrivă, le accentuează.

Horoscopul zodiilor nervoase, cu Mihai Voropchievici pentru Scorpion

Scorpionii nu se pierd uşor cu firea, însă îşi exprimă furia în moduri ciudate. Uneori, poate fi aparent linişti, însă fierbe pe interior şi nu ştii că acolo poate fi un vulcan. Pot avea adevărate răbufniri dure. Ar fi bine să nu fii în calea lui, atunci când ai reuşit să enervezi un Scorpion. E de preferat să ai un zid, să te ascunzi. Ca să îşi elimine furia şi acumularea interioară, pentru Scorpioni e recomandat să respire adânc şi chiar să facă cinci minute de meditaţie. Vrea să aibă o imagine impecabilă pentru cei din jur.

Horoscopul zodiilor nervoase, cu Mihai Voropchievici pentru Săgetător

Poate reacţiona în două moduri atunci când este nervos, dar ambele moduri sunt neplăcute. Fie poate să ţipe, să facă scandal, fie te jigneşte. Poate scoate argumente stupide de te pune în situaţia să te întrebi de unde a început. Nu îi place să fie dus în eroare. Trebuie să înveţe lecţia empatiei pentru că de obicei nu empatizează cu cei din jur decât foarte rar. El îi tratează pe toţi la fel, la distanţă.

Horoscopul zodiilor nervoase, cu Mihai Voropchievici pentru Capricorn

Capricornul vrea să controleze totul şi ca urmare a tendinţelor sale de îngrijorare poate să producă nişte stări tensionate. Sunt predispuşi la accese de furie atunci când lucrurile nu sunt aşa cum ei vor. Face o mare greşeală în care persistă: de a impune propria hotărâre şi asupra celorlalţi, iar când nu i se face pe plac se supără. Se poate calma dacă îşi amintesc că nu totul este despre ei, nu ei sunt miezul problemei, ci cu totul altul. Un pic de meditaţie şi câteva momente de introspecţie se pot dovedi de mare ajutor.

Horoscopul zodiilor nervoase, cu Mihai Voropchievici pentru Vărsător

Vărsătorul nervos poate aştepta să te duci la el să îi prezinţi scuzele de rigoare şi undeva să îl ridic în slăvi. Argumentele cu care te-ai prezentat în faţa lui sunt factorii de decizie în care el, fiind numărul unu, poate alege. Cu greu va ierta dacă nu e impresionat. Trebuie să îi spui că te căieşti şi să îl rogi să te pedepsească corespunzător. Pentru Vărsător, una dintre cele mai eficiente metode de a-şi gestiona nervii este de a învăţa să îşi exprime deschis sentimentele şi nemulţumirile.

Horoscopul zodiilor nervoase, cu Mihai Voropchievici pentru Peşti

Peştii obişnuiesc să se retragă în ei complet când sunt supăraţi, dar stau acolo, analizează şi în cele din urmă vin cu un val de furie. O ţine sub capac, iar când explodează e ceva nemaivăzut. Aruncă cu acuzaţii în stânga şi în dreapta şi nu suportă să primească sfaturi. Are impresia că a greşit în permanenţă, iar tu eşti pe post de acuzator şi îl blamezi. În loc să se hrânească cu propria mânie, Peştii ar trebui să se gândească că orice problemă are o rezolvare.