Mihai Voropchievici prezintă zodiile care sunt nemulțumite de ceea ce au obținut în viață

Zodii nemulțumite de ceea ce au obținut în viață - Săgetătorul

Prima zodie nemulțumită, este o zodie de foc, considerată cea mai incisivă, cu triplă protecție, zodia Săgetător. Dacă Săgetătorul nu are acel flux de lucruri noi pe care să le obțină și care să îi capteze atenția, să îl scoată din inerție, deci să fie incitat de aceste lucruri care vin asupra lui, el se simte nemulțumit și se va plânge de toate. Momentele și realizările mici pentru ei nu contează, consideră că ele vin în mod inevitabil. În momentul în care simte că e ceva nou, el e primul care intră acolo și e foarte incisiv și combativ, pentru că el are nevoie de ceva măreț, de ceva neașteptat. E rareori mulțumit cu ceea ce are și cu ceea ce trăiește în prezent.

Zodii nemulțumite de ceea ce au obținut în viață - Capricorn

O parte din nemulțumirea Capricornului, fiind o zodie de pământ mai materialistă, mai pragmatică, provin din zona statutului financiar. Că nu au un statut financiar așa cum își doresc ei, pentru că ei nu pot să cumpere atât cât își doresc ei, că ei nu au bani să investească. Nemulțumirea numărul unu pentru Capricorni sunt banii. Dacă vrei să-l superi, cheltuie-i banii. Niciodată nu simte că are destui bani sau suficienți bani puși de o parte pentru zile negre. Capricornul muncește întotdeauna pentru zile negre, pentru a avea o bază financiară solidă și ca să aibă de unde să ia atunci când i se trezește interesul. Niciodată nu reușește să ia o pauză pentru a aprecia ceea ce are.

Zodii nemulțumite de ceea ce au obținut în viață - Berbec

El e veșnic nemulțumit, nu numai de situația care este acum, deoarece el caută mereu mai mult. Fiorul e mai mare, provocarea mai dificilă sau testul mai imposibil, pentru el nu există astfel de obstacole. Nu e genul de persoană care să trăiască prezentul și să se bucure de el. De ce? Pentru că în numeroasele momente, în care ar trebui să se simtă mulțumit de viața lui și de ce a agonisit, el visează mereu să fie în altă parte. Nu este niciodată suficient pentru el, pentru că, așa cum nu poți să legi vântul, așa nu ai să poți să legi Berbecul. Ori rupe legătura, ori dărâmă gardul și pleacă cu el, dar tot ajunge unde își dorește el.

Zodii nemulțumite de ceea ce au obținut în viață - Gemeni

Gemenii au momente în care se simt mulțumiți, dar au momente când vor să schimbe ceva. Starea aia de mulțumire nu durează, e ceva aparent, înșelător. Se spune că asta e liniștea dinaintea furtunii, cam așa e cu Gemenii. Când îl vezi că e cuminte și mulțumit și zici că ai reușit să îl mulțumești, tot mai trebuie ceva. Având un aflux de idei noi, va găsi ceva care îi convine lui și care corespunde imaginației lui. Are o imaginație fantastică și când va începe să îți depene toate argumentele, că sunt patronați de Mercur, sunt protejați de el, s-a terminat. Au schimbare pentru a-și face viața mai frumoasă și dacă încetinesc ritmul sau devin prea confortabili în viața lor, riscă să devină pasivi și asta îi ucide. Dacă unul tinde spre lenevire, celălalt vine și îl zgândăre. Au și darul de a se mobiliza foarte repede. Se vor simți blocați și nefericiți atunci când au obstacole și când nu au posibilitatea să acumuleze informații, să cunoască, să citească, să învețe. Ei sunt mari dornici de acumulare, de aia sunt și o zodie foarte inteligentă și, pentru ei, lipsa de informație înseamnă moartea creierului.

Zodii nemulțumite de ceea ce au obținut în viață - Vărsător

Mai avem o zodie nemulțumită, o zodie de aer, Vărsătorul. Nu poate rămâne mulțumit de ceva pe care-l are pentru prea mult timp, fiind niște oameni ai viitorului, a lucrurilor noi, a descoperirilor, a expedițiilor. Până nu își ating obiectivul, nu se liniștesc. Totuși, au ceva inedit față de celelalte zodii - când și-au atins țelul, imediat mută targetul în altă parte. Dacă nu au parte de îmbunătățire constantă și inovație, ei se vor simți plictisiți și lipsiți de vlagă, devin apatici. Sunt cei care vor să inventeze stiloul cu trei penițe, nu se mulțumesc doar cu una. Dacă un Vărsător e foarte mulțumit de viața lui, el nu va mai încerca să iasă din zona de confort și să se provoace. Drept urmare, nu va evolua și nu va accepta, pentru că el nu va accepta niciodată să rămână la un nivel de plafonare, de neinformare și să facă o muncă de rutină. Pentru ei, rutina e distrugăroare. Ei vor provocări, la fel ca celelalte patru zodii.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal