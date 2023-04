Opt semne prin care recunoaştem un om inteligent. Lidia Fecioru: "Să ne detaşăm de oamenii care au mereu ceva de spus"

Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a dezvăluit, în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse, opt semne cu ajutorul cărora putem recunoaşte un om inteligent.

"Toată lumea vrea ca atunci când este într-o discuţie să pară inteligent. De obicei, cel care este inteligent tace şi ascultă, iar cel care vrea să pară inteligent vorbeşte mult.

Există mulţi factori care ne arată că omul este aşa cum se spune "e bazat, domne". Adică are cu ce.

Lipsa fricii de a face schimbări este un semn al oamenilor inteligenţi. Inclusiv în cuplu. Sunt oameni care nu pleacă din familie pentru că le este frică. Are frică că nu are unde să se ducă sau nu are bani. De aici îţi dai seama cât de inteligent este.

Oamenii care nu au încredere în ei sau nu au curaj, nu sunt oameni care să aibă o inteligenţă ieşită din comun. Oamenii inteligenţi riscă.", a spus bioenergoterapeutul Lidia Fecioru, sâmbătă, în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse.

Lidia Fecioru: "Să ne detaşăm de oamenii care au mereu ceva de spus"

"Persoanele inteligente caută oameni noi, situaţii noi şi chiar joburi noi. Cu toţii alergăm după avantaje, nu după o carieră anume. Oamenii inteligenţi nu stau pe loc. Parcă ar mai face ceva, parcă ar mai inventa ceva. Ei nu pot sta pe loc nicio clipă.

Un alt semn al oamenilor inteligenţi este că aceştia vorbesc mereu la subiect şi nu bat câmpii. Ştiu şi să vorbească corect.

Oamenii inteligenţi nu se consideră mai presus decât ceilalţi şi sunt gata să-şi recunoască greşelile oricând.

E foarte importat să nu ne credem mai deştepţi decât ceilalţi. La fel de importat este să nu le întrerupem discursul celorlalţi.

Oamenii inteligenţi se pot controla foarte bine. Un om inteligent niciodată nu îşi va ieşi din pepeni. Nu îşi pierde cumpătul şi nici nu dă curs unei discuţii aprinse.

Mulţi oameni inteligenţi nici nu au facultate, dar au avut atât de multă creativitate şi talent încât au făcut foarte multe lucruri.

Oamenii "mici" nu suportă critica, de aceea auto-critica este o calitate a oamenilor inteligenţi.

Este important să ne detaşăm de oamenii care au mereu ceva de spus despre gândirea noastră.", a mai spus Lidia Fecioru, sâmbătă, în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse.