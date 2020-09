Gabriela Firea, primul votant din secţia la care a mers. "Cei importanţi sunt oamenii. De mâine, tot la muncă"

Ea a fost şi primul votant din secţia la care a mers.

"Mă bucur că sunt primul votant din această secţie.

"Am votat dis-de-dimineață. Mă bucur că am ajuns și de această dată să fiu primul votant din această secție. Am votat cu gândul la toți copiii din București, la toți tinerii, la toți adulții și la bunicii noștri.

E adevărat, ne dorim cu toții investiții în infrastructură, combaterea poluării, investiții foarte mari în toate spitalele, în școli, dar cei mai importanți sunt oamenii și oamenii trebuie să fie pe primul loc.

De mâine, tot la muncă", a spus Gabriela Firea, luni dimineaţă, la ora 7 atunci când şi-a exprimat dreptul la vot.

Peste 18 milioane de români sunt așteptați la urne pentru a-și alege, pentru următorii patru ani, primarii, consilierii locali și județeni și președinții de Consiliu Județean. În total, peste 43.000 de funcții la stat sunt în joc la alegerile de astăzi.