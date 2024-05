Lucian Bode: ”Pentru prima oară în istoria PNL, avem cei mai mulți candidați la primării în 2665 UAT, cu 113 primării mai mult decât PSD”

Lucian Bode, secretarul general al PNL, a participat la evenimentul de lansare a candidaților PNL din județul Argeș.

Sursa foto: Facebook/ PNL

”Evenimentul de lansare a candidaților PNL la alegerile locale din județul Argeș nu putea avea loc într-o zi mai potrivită decât ziua Partidului Național Liberal. Cei 149 de ani de liberalism pe care îi celebrăm în acest an ne îndeamnă să facem Argeșul liberal. Cei 149 de ani de existență pentru un partid politic reprezintă o bornă ce nu a fost atinsă de niciun partid politic din Uniunea Europeană până acum, cu excepția Partidului Național Liberal.

Suntem unul dintre cele mai vechi partide din Europa, unul dintre puținele bastioane ale valorilor liberale europene care a menținut vie flacăra acestora pentru aproape un secol și jumătate. Asta-i realitatea istorică și memoria instituțională de la care plecăm. Este o performanță la care partidele politice actuale nici măcar nu îndrăznesc să viseze, ca să nu zic ca e aproape imposibil de atins.

Vă îndemn să purtăm bătăliile electorale ale acestui an cu gândul la cei care au împlinit idealurile naționale, cu gândul la Brătieni, iar victoria noastră în Argeș va fi un tribut, la nivel simbolic, adus acestei familii de mari patrioți și de buni români.

Pentru guvernările liberale, Argeșul a fost o prioritate de dezvoltare prin prisma proiectelor pe care le-am promovat în ultimii ani, iar rezultatele se văd.

În anul 2020, am dat startul marilor proiecte de infrastructură rutieră iar autostrada Sibiu-Pitești alături de drumul expres Craiova-Pitești au fost proiectele fanion ale guvernărilor liberale.

În timp ce administrațiile liberale performează și atrag fonduri europene pentru dezvoltare, fiind campioane la acest capitol, cele social-democrate din Argeș le ratează și pun în pericol proiecte finanțate prin PNRR, cum este cazul investiției în laboratorul de radiologie de la Spitalul Județean de Urgență din Pitești.

Decalajul poate fi recuperat cu o administrație liberală care să facă tandem la Primăria Pitești și la Consiliul Județean, împreună cu toți candidații noștri. Pentru că Partidul Național Argeș are candidați în toate cele 102 UAT-uri și vă felicit pentru asta, pentru că nu este ușor și simplu să ai candidați în absolut toate UAT. Mulțumesc, Alina, este o dovadă de forță și un angajament puternic pentru atingerea obiectivelor electorale ale acestui an.

Nu este suficient să fim puternici doar la nivel central, ci trebuie să fim puternici și pe plan local. Obiectivul politic pentru Argeș este cât se poate de clar și am încredere că PNL va recâștiga Argeșul.

Mă bucur să constat că v-ați mobilizat foarte bine și ați luat foarte în serios munca la firul ierbii în toate colțurile județului, în mijlocul alegătorilor. Sunteți peste tot "la pas prin Argeș", sunteți printre oameni explicându-le proiectul politic pentru Argeș. V-ați asumat un obiectiv politic demn de blazonul acestei filiale.



Avem datoria să arătăm electoratului ce înseamnă cu adevărat eșecul PSD în administrație și al celor care se află vremelnic la butoanele județului. Avem ocazia să-i convingem că proiectul liberal propus de noi e unica șansă a Argeșului de a-și reveni în următorii ani.

Dragii mei prieteni liberali, ziua de 9 iunie va fi o bornă de referință privind schimbarea configurației politice a județului, iar acest proces al schimbării a început deja și ne dorim să fie ireversibil. Cred că ne este foarte clar că aici, la Argeș, noi ne batem cu PSD. Pentru că obiceiurile proaste nu dispar peste noapte. Dispreț față de cetățeni, dispreț față de cheltuirea banului public, zero proiecte, multă delăsare și aroganță care sunt acoperite din când în când de afaceri dubioase și negocieri pe sub masă. Atât s-a putut la ei.

Pornim astăzi într-o cursă contra cronometru cu o echipă liberală de candidați pregătiți, gata să preia conducerea administrativă în județ. Precum alte județele vecine, Argeșul are nevoie de o gură de oxigen la Președinția Consiliului Județean, la Primăria Pitești ca și în foarte multe localități din județ. (...)

Pentru prima oară în istoria PNL avem cei mai mulți candidați, în 2885 de UAT, candidați la primării în 2665, cu 113 primării mai mult decât PSD. PSD a reușit să depună sub 90%, noi peste 91%, AUR sub 50%, iar Alianța Dreapta Unită în sub 25% din localitățile din România. Cum își poate imagina cineva că ia voturi în 75% din UAT în condițiile în care ei nu și-au desemnat candidați.

Avem 1172 candidați la funcția de primar care candidează pentru a-și reînnoi mandatul. Și vreau să le mulțumesc celor 1172, printre care sunt 17 primari liberali de aici din Argeș care nu au cedat deloc șantajului. Și poate că pe moment le-ar fi fost mai bine dar au rămas alături de noi și le mulțumesc.



Nu ne putem opri pe 9 iunie, avem de câștigat alegerile prezidențiale cu candidatul nostru: președintele PNL, Nicolae Ciucă.

Mai avem de făcut un lucru, trebuie să dăm viitoarea guvernare după alegerile generale cu PNL în guvern, PNL o voce importantă în guvern cel puțin pentru 4 ani de zile”, a transmis Lucian Bode.

