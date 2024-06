Marcel Ciolacu, la alegerile din București: „Capitala are nevoie de o schimbare"

Premierul a însoțit-o pe Gabriela Firea la secția de votare

Sursa foto: Antena 3 CNN

În ziua alegerilor locale, premierul Marcel Ciolacu a făcut declarații la secția de votare din București, alături de candidata PSD la Primăria Capitalei, Gabriela Firea. Marcel Ciolacu a subliniat necesitatea unei schimbări în București.

„Capitala are nevoie de o schimbare. Așa cum spunea doamna Gabriela Firea, cred că am depășit momentul în care Bucureștiul are în acest moment lozinci, nevoi primare și dușmani imaginari”, a afirmat premierul.

Ciolacu a evidențiat importanța colaborării între primar și primarii de sectoare pentru transformarea Bucureștiului într-o capitală europeană „ A venit timpul să avem un primar general, primari de sector care să lucreze împreună, să conlucreze astfel încât astfel încât Bucureștiul să fie o capitală europeană, așa cum ne dorim cu toții”, a adăugat el.