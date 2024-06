Nicolae Ciucă: „Partidul Naţional Liberal are şanse să câștige alegerile locale”

Nicolae Ciucă spune că PNL ”a pus ţara mai presus de toate” şi a făcut apel la toţi liberalii să iasă la vot pe 9 iunie.

Sursa foto: Inquam Photos / Alex Nicodim

Prezent la Arad, la o întâlnire cu membrii PNL din judeţ, Nicolae Ciucă a subliniat că liberalii au promovat şi apărat prin intermediul formațiunii interesele tuturor românilor.

„Partidul Naţional Liberal nu este doar cel mai longeviv, Partidul Naţional Liberal este cel mai mare partid de dreapta şi singurul partid de dreapta.

Uitaţi-vă şi analizaţi celelalte partide care spun că sunt de dreapta şi când ne revedem discutăm. Dreapta înseamnă construcţie, dreapta înseamnă dezvoltare, dreapta înseamnă educaţie, dreapta înseamnă servicii medicale, dreapta înseamnă prosperitate, dezvoltare, nu înseamnă dezbinare, nu înseamnă scandal.

Despre asta este vorba atunci când vorbim despre PNL. PNL a promovat şi apărat interesele tuturor românilor, PNL a apărat cota unică, PNL a apărat Pilonul II, PNL a apărat capitalul românesc. PNL protejează IMM-urile, PNL protejează mediul de afaceri, aceasta este lista noastră de priorităţi cu care venim în faţa electoratului. (...)

Nicolae Ciucă: „PNL a pus ţara mai presus de toate"

„Într-adevăr, am venit şi am asumat guvernarea cu sacrificiul de orgoliu aferent, pentru că am pus ţara mai presus de toate şi ne-am îngrijit ca stabilitatea şi echilibrul să nu ne ţină pe loc”, a afirmat Nicolae Ciucă, în discursul ţinut la lansarea candidaților PNL Arad.

„Îndemn toţi liberalii să iasă la vot şi să nu irosească votul şi să voteze cel mai mare partid de dreapta din România.(...) Cu tot ceea ce am văzut eu în ţară vă pot spune că vom câştiga Transilvania, vom câştiga Banatul, vom câştiga Crişana, vom câştiga Dobrogea şi vom câştiga Moldova. Partidul Naţional Liberal are şase să câștige alegerile locale”, a mai spun Nicolae Ciucă.