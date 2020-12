Prima reacţie a Gabrielei Firea după rezultatul exit-poll-ului: ''Sunt convinsă că vom rămâne în continuare pe primul loc'''

''Vreau să le mulţumesc tuturor românilor care au ieşit astăzi la vot. Vreau de asemenea să adresez mulţumiri speciale celor care au votat echipa noastră social-democrată. Asta înseamnă că programul nostru de guvernare este cel care a convis.

Avem specialişti din toate domeniile de activitate

De altfel este singurul care a pătruns în detaliile tututor domeniilor de activitate şi în special este singurul care a prezentat românilor măsurile imediate pe care le vom lua în cazul în care vom ajunge la guvernare în domeniul sănătăţii publice şi în domeniul economic. Faptul că pe listele noastre de candidaţi din întreaga ţară, de la Senat şi de la Camera Deputaţilor sunt specialişti din toate domeniile de activitate, asta înseamnă că am dorit să demonstrăm încă o dată românilor că ne pasă de soarta lor, că nu vrem doar să ajungem cu un număr de colegi în Parlament, pentru a-şi găsi ei un loc de muncă şi cu adevărat să construim o guvernare durabilă în interesul românilor.

Facem numărătoare paralelă clasică

La alegerile locale am avut un soi de naivitate, să avem încredere oarbă în organizatori, adică în Guvernul României şi în instituţiile statului, şi numărătoaea noastră paralelă a fost practic una doar doar de preluare a informaţiilor care erau deja încărcate în sistem, pe site-ul aep, ceea ce consider, din punctul meu de vedere, ca preşedinte al PSD Bucureşti, că a fost o mare eroare pe care acum am îndreptat-o, în sensul că ne-am întors la numărătoarea paralelă, aşa cum se organiza ea în anii trecuţi, când nu erau atât de multe şi sofisticate metode de comunicare, site aer, tablete STS şi aşa mai departe, coduro QR, procese verbale modificabile. În acest moment suntem pregătiţi la nivelul întregii ţări şi deci inclusiv în Capitală, cu numărătoarea parelelă.

Avem pus la punct un sistem de complex de numărătoare de către colegii noştri de la organizaţia de tineret care cu siguranţă nu va da greş. Colegii noştri din secţiile de votare au fost pregătiţi în toată această perioadă de campanie, au participat cu toţii la instructajele care s-au făcut (...)

Sunt convinsă că vom rămâne în continuare pe primul loc

Preşedintele României nu va putea să ignore Partidul Social Democrat. Nu vreau să par optimistă, dar sunt convinsă, din reacţiile cetăţenilor cu care m-am întâlnit eu şi colegii mei, că vom rămâne în continuare pe primul loc. Practic sunem formaţiunea politică care a câştigat alegerile parlamentare şi atunci este normal ca preşedintele să respecte Constituţia şi să solicite formarea unei majorităţi în jurul partidului care a câştigat alegerile. Aceasta este voinţa românilor. Ea nu poate fi călcată în picioare'', a spus fostul primar general al Capitalei.

Potrivit exit-poll primele rezultate la alegerile parlamentare 2020 indică un procent de 30,5% pentru social democraţi.